DİLHAN HIZ

Pek çok çocuk için hayallerinin mesleğidir arkeologluk. Gizemli, eğlenceli ve kirli… Tam da çocukların istediği gibi! Ufuk için de durum bundan farklı değil. Arkeolog olan anne babasıyla, Antalya’da, Karain Mağarası’nda bir kazı çalışmasında geçiriyor bu yazı. Dokuz yaşında minik bir kalp için ne macera ama!

Mağaranın derinliklerinde gezerken gözüne çarpan hafif bir ışık yansımasını takip edince yepyeni bir arkadaş ediniyor Ufuk. Dünya üzerinde yaşamış en küçük dinozor türü olan Mikroraptor’un günümüze ulaşmış son örneği olan bu sevimli, minik canlıyla zamanda keyifli bir yolculuk yapıyor. Mikroraptor’dan Taş Çağı’nın gizemlerini öğrenirken onu da günümüz dünyasıyla tanıştırıyor. Bu sırada baş karakterin Mikroraptor olduğu kendi bilgisayar oyununu tasarlıyor. Bir yandan da mağarada olan biten her şeyi günlüğüne yazmayı ve resmetmeyi de unutmuyor.

Bin yıllardır mağaranın içindeki minik bir dinozor yumurtasında saklanmış Mikroraptor da, minik arkeoloğumuz da büyülü, eşsiz bir dostluk deneyimi yaşıyorlar yaz boyu.

Kendisi de aslen bir arkeolog olan yazar Demet Ekmekçioğlu’nun kaleme aldığı ‘Gizemli Tarih Oyunu-Karain’de Taş Çağı’ kurgu olmasına rağmen bilimsel verilere yaslanmış, çocukları sürükleyici bir macera eşliğinde eğlendirirken öğreten bir kitap.

Ekmekçioğlu bu ilk kitabında, akıcı dili, keyifli üslubu ve Deniz Avcıer’in sevimli resimleriyle minik okurların hayal dünyasını zenginleştirmeye kararlı. Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran’ın danışmanlığında titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkan ‘Gizemli Tarih Oyunu-Karain’de Taş Çağı’, Türk çocuk edebiyatında gerçek bilgiler ışığında tarih öncesini aydınlatan özel eserlerden biri olmaya şimdiden aday. Maceranın devamı mı? Elbette olacak…