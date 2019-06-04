22.1 C
Istanbul
04.06.2019
Anasayfa BİRGÜN KİTAP Gizemli, eğlenceli ve kirli...

Gizemli, eğlenceli ve kirli…

Aklı oyunda küçük bir çocuk, sıra dışı bir yaz tatili ve gizemli bir mağara. Arkeoloji dünyasının derinliklerinde, zekâ, bilgi ve eğlence yüklü bir maceraya hazır mısınız? Genç okurlara özel yeni başucu kitabınız: Gizemli Tarih Oyunu

birgun.net birgun.net

DİLHAN HIZ

Pek çok çocuk için hayallerinin mesleğidir arkeologluk. Gizemli, eğlenceli ve kirli… Tam da çocukların istediği gibi! Ufuk için de durum bundan farklı değil. Arkeolog olan anne babasıyla, Antalya’da, Karain Mağarası’nda bir kazı çalışmasında geçiriyor bu yazı. Dokuz yaşında minik bir kalp için ne macera ama!

Mağaranın derinliklerinde gezerken gözüne çarpan hafif bir ışık yansımasını takip edince yepyeni bir arkadaş ediniyor Ufuk. Dünya üzerinde yaşamış en küçük dinozor türü olan Mikroraptor’un günümüze ulaşmış son örneği olan bu sevimli, minik canlıyla zamanda keyifli bir yolculuk yapıyor. Mikroraptor’dan Taş Çağı’nın gizemlerini öğrenirken onu da günümüz dünyasıyla tanıştırıyor. Bu sırada baş karakterin Mikroraptor olduğu kendi bilgisayar oyununu tasarlıyor. Bir yandan da mağarada olan biten her şeyi günlüğüne yazmayı ve resmetmeyi de unutmuyor.

Bin yıllardır mağaranın içindeki minik bir dinozor yumurtasında saklanmış Mikroraptor da, minik arkeoloğumuz da büyülü, eşsiz bir dostluk deneyimi yaşıyorlar yaz boyu.

Kendisi de aslen bir arkeolog olan yazar Demet Ekmekçioğlu’nun kaleme aldığı ‘Gizemli Tarih Oyunu-Karain’de Taş Çağı’ kurgu olmasına rağmen bilimsel verilere yaslanmış, çocukları sürükleyici bir macera eşliğinde eğlendirirken öğreten bir kitap.

Ekmekçioğlu bu ilk kitabında, akıcı dili, keyifli üslubu ve Deniz Avcıer’in sevimli resimleriyle minik okurların hayal dünyasını zenginleştirmeye kararlı. Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran’ın danışmanlığında titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkan ‘Gizemli Tarih Oyunu-Karain’de Taş Çağı’, Türk çocuk edebiyatında gerçek bilgiler ışığında tarih öncesini aydınlatan özel eserlerden biri olmaya şimdiden aday. Maceranın devamı mı? Elbette olacak…

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,394AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Gizemli, eğlenceli ve kirli…

birgun.net -
DİLHAN HIZPek çok çocuk için hayallerinin mesleğidir...
Devamını Oku

Her çocuk başka dünya

birgun.net -
MEHMET ÖZÇATALOĞLUKoray Avcı Çakman’ın Altın Kitaplar’dan çıkan...
Devamını Oku

Yetimhaneden yeşil sahalara

ZİYA ADNAN -
“Suçlu olduğumu sanıyorum. Ailemi ve arkadaşlarımı daha fazla utandırmak istemiyorum…”
Devamını Oku

Kitabını al doğaya kaç

birgun.net -
Dokuz güne uzatılan Şeker Bayramı tatili başladı. Yurttaşların bazıları Ege kıyılarına akın...
Devamını Oku

Enflasyon: Turpun büyüğü heybede

HAYRİ KOZANOĞLU -
Dün açıklanan 2019 Mayıs ayı verilerine göre tüketici fiyatları (TÜFE) bir önceki...
Devamını Oku

Emzirme yardımından yararlanma koşulları

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: Özel sektörde SGK’lı olarak çalışmaktayım. Mayıs ayında bir çocuğumuz doğdu. Emzirme...
Devamını Oku

Metro çalışanları gün yüzü görmüyor

RIFAT KIRCI -
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul’da kâbus halini alan trafik sorununa karşı vazgeçilmez ulaşım...
Devamını Oku

Emri kim verdi?

AYÇA SÖYLEMEZ -
Berkin Elvan’ın vurulmasında emri verenlerin sorumluluğu olmadığına karar verildi.
Devamını Oku

AİHM, savcı ve hâkimlerle ilgili bilgi istedi

birgun.net -
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM), Türkiye’de 15 Temmuz’da düzenlenen başarısız darbe girişiminin...
Devamını Oku

Kara bulutlar dağıtılmalı!

FİKRİ SAĞLAR -
Bayramın birinci günündeyiz. Bu bayram, her bayramdan daha farklı duygularla dolu yurttaşlarımız!...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi