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04.04.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Gmail’e e-posta zamanlama özelliği geldi

Gmail’e e-posta zamanlama özelliği geldi

birgun.net birgun.net

Google’ın yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar artık e-postalarını istedikleri tarih veya saatte gönderilmek üzere zamanlayabilecek.

G Suite’in yolculuğu, 2004’te Gmail’in tanıtımıyla 15 yıl önce başladı. O zamanlar, Gmail, 1 GB’lık ücretsiz depolama alanı ve Google arama özelliği ile e-postaya yeni ve güvenli bir yaklaşım getirdi. Sunduğu özelliklerle güvenli ve kullanıcı dostu bir deneyim sağladı.

Google şimdiyse e-posta zamanlama özelliğinin Gmail’e geldiğini duyurdu. Kullanıcılar artık üçüncü taraf eklentileri kullanmak zorunda da kalmayacak. Bu özelliği kullanmak için mail atarken Gönder düğmesinin yanındaki oka tıklayıp, zamanı belirlemeniz yeterli.

Google konuyla ilgili olarak, “E-postanızı normalde yaptığınız gibi yazmanız yeterlidir, daha sonra alıcının gelen kutusuna daha sonraki bir tarih ve saatte gelmesi için zamanlayın,” diyerek özelliği duyurdu.

Mail zamanlama özelliği kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor.

Kaynak: Tekno Safari

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