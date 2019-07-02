Göçmenleri kurtaran Carola Rackete serbest bırakıldı

Kurtardığı göçmenlerle İtalyan limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen, ardından İtalya’nın Lampedusa adası limanına izinsiz yanaşan geminin kaptanı Carola Rackete gözaltına alınmasının ardından bugün serbest bırakılması kararı verildi.

Sicilya’daki mahkeme, Almanya vatandaşı olan Carola Rackete’nin ev hapsinin kaldırılmasına hükmetti.

Sputnik’in aktardığına göre, günlerce İtalya veya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden limana kabul izni bekleyen Kaptan Rackete, herhangi bir yanıt alamayınca gemiyi İtalya’nın güneyindeki Lampedusa adası limanına yanaştırmaya karar vermişti. Ancak gemi, İtalyan güvenlik kuvvetlerine ait gemiler tarafından engellenmişti.

Rackete’nin daha önce ‘altmışa yakın’ olduğunu söylediği çok sayıda göçmenin bulunduğu gemi, geçen hafta Lampedusa limanına girmeyi başardı. Ancak limana yanaşan gemi, polis güçleri tarafından kuşatıldı. Gemideki yaklaşık kırk Afrikalı göçmenin karaya çıkmasına izin verildi. Bu göçmenler, adadaki kazazede kabul merkezine götürüldü.

Geminin kaptanı Carola Rackete ise ‘Savaş gemisine direnmek’ suçundan gözaltına alındı.

Rackete hakkında kararını açıklayan İtalyan mahkeme, genç kaptan hakkındaki ev hapsi kararını kaldırdı. Rackete’nin yakında serbest bırakılıp ülkesi Almanya’ya dönmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Rackete’nin sınır dışı edilebileceğini söyledi.