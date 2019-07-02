24.6 C
Istanbul
02.07.2019
Anasayfa DÜNYA Göçmenleri kurtaran Carola Rackete serbest bırakıldı

Göçmenleri kurtaran Carola Rackete serbest bırakıldı

birgun.net birgun.net

Kurtardığı göçmenlerle İtalyan limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen, ardından İtalya’nın Lampedusa adası limanına izinsiz yanaşan geminin kaptanı Carola Rackete gözaltına alınmasının ardından bugün serbest bırakılması kararı verildi.

Sicilya’daki mahkeme, Almanya vatandaşı olan Carola Rackete’nin ev hapsinin kaldırılmasına hükmetti.

Sputnik’in aktardığına göre, günlerce İtalya veya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden limana kabul izni bekleyen Kaptan Rackete, herhangi bir yanıt alamayınca gemiyi İtalya’nın güneyindeki Lampedusa adası limanına yanaştırmaya karar vermişti. Ancak gemi, İtalyan güvenlik kuvvetlerine ait gemiler tarafından engellenmişti.

Rackete’nin daha önce ‘altmışa yakın’ olduğunu söylediği çok sayıda göçmenin bulunduğu gemi, geçen hafta Lampedusa limanına girmeyi başardı. Ancak limana yanaşan gemi, polis güçleri tarafından kuşatıldı. Gemideki yaklaşık kırk Afrikalı göçmenin karaya çıkmasına izin verildi. Bu göçmenler, adadaki kazazede kabul merkezine götürüldü.

Geminin kaptanı Carola Rackete ise ‘Savaş gemisine direnmek’ suçundan gözaltına alındı.

Rackete hakkında kararını açıklayan İtalyan mahkeme, genç kaptan hakkındaki ev hapsi kararını kaldırdı. Rackete’nin yakında serbest bırakılıp ülkesi Almanya’ya dönmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Rackete’nin sınır dışı edilebileceğini söyledi.

İlginizi çekebilir:  Carola Rackete’ın ev hapsine alınmasına tepki büyüyor: Hayat kurtarmak suç değil

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,101AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Göçmenleri kurtaran Carola Rackete serbest bırakıldı

birgun.net -
Kurtardığı göçmenlerle İtalyan limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen, ardından İtalya’nın Lampedusa adası limanına...
Devamını Oku

Fransa’da acil servis çalışanlarından grev

birgun.net -
Fransa'da 154 hastanenin acil servisindeki sağlık görevlileri kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek...
Devamını Oku

İYİ Parti’nin TRT önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

birgun.net -
Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye röportaj vermesi sonrası İYİ Parti tarafından...
Devamını Oku

Fethullah Gülen’in şikayetiyle gazeteci Barış Pehlivan’a hapis kararı

birgun.net -
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, FETÖ'nün 1 numarası Fethullah Gülen’in şikayetiyle...
Devamını Oku

Ali Babacan hakkında suç duyurusu

birgun.net -
Eski Hazine çalışanı Ali Çevik, eski bakan Ali Babacan hakkında "FETÖ'ye bilerek...
Devamını Oku

Bülent Arınç’tan ‘maaş zammı’ açıklaması: ‘Tek yetkili Erdoğan’

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarılmasına...
Devamını Oku

“Muric için ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasaray’dan”

birgun.net -
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, transfer...
Devamını Oku

“Sivas Katliamı’nı gerçekleştirenler ödüllendirildi”

birgun.net -
BERKAY SAĞOLİzmir'de Alevi kurumları, siyasi partiler ve...
Devamını Oku

Cem TV’nin yayını durduruldu

birgun.net -
Türksat tarafından yayını durdurulan Cem TV'den, "Medyaya uygulanan ayrımcı uygulamalara Cem Medya...
Devamını Oku

AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı

birgun.net -
AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AP Başkanlığı, AB Yüksek...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi