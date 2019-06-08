Gök şarkılarla doldu

‘GÖĞE’ isimli EP’si, ‘Günler Boyu’ ve ‘Yitirdiğim’ gibi teklileriyle adını duyuran müzisyen Emre Akbay, ilk albümü Düş Kuşu’nu yayımladı.

Plak şirketlerinden bağımsız olarak dijital platformlardan yayımladığı albümde Akbay’a birer şarkıda No Land, Gülşah Erol ve Esin Nilay Zengin eşlik ediyor.

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Akbay, tüm şarkıların söz ve müziklerinin kendisine ait olduğu albüm için, “Netice itibariyle çok çok güzel dostların katkılarıyla, çok çok güzel dostların işbirliğiyle, çok çok güzel dostlarla beraber ortaya böyle bir iş koyduk” diyor.