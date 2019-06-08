22.2 C
Istanbul
09.06.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Gök şarkılarla doldu

Gök şarkılarla doldu

birgun.net birgun.net

‘GÖĞE’ isimli EP’si, ‘Günler Boyu’ ve ‘Yitirdiğim’ gibi teklileriyle adını duyuran müzisyen Emre Akbay, ilk albümü Düş Kuşu’nu yayımladı.

Plak şirketlerinden bağımsız olarak dijital platformlardan yayımladığı albümde Akbay’a birer şarkıda No Land, Gülşah Erol ve Esin Nilay Zengin eşlik ediyor.

İlginizi çekebilir:  Yeşilçam müzikleri kanserli çocuklar için çalınacak

Akbay, tüm şarkıların söz ve müziklerinin kendisine ait olduğu albüm için, “Netice itibariyle çok çok güzel dostların katkılarıyla, çok çok güzel dostların işbirliğiyle, çok çok güzel dostlarla beraber ortaya böyle bir iş koyduk” diyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,523AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Hatay’da 61 göçmen alıkonuldu

birgun.net -
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 61 göçmen alıkonuldu.
Devamını Oku

Cinsel saldırıda bulunan eski federasyon başkanı ömür boyu futboldan men edildi

birgun.net -
Kadın Milli Takım futbolcularına cinsel saldırıyla suçlanan Afganistan Futbol Federasyonu eski başkanı...
Devamını Oku

27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın teması belli oldu: Ekonomi ne ayol?

birgun.net -
27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın 24-30 Haziran tarihleri arasında ekonomik kriz temasıyla...
Devamını Oku

Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı

birgun.net -
85 yaşındaki yazar Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı. Pakdil'in yapılan muayenesinde düşmeye bağlı...
Devamını Oku

ABD’nin İsrail büyükelçisi: Batı Şeria’nın bazı kısımları ilhak edilebilir

birgun.net -
ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını...
Devamını Oku

Bayram tatilinde dönüş trafiği başladı

birgun.net -
Bayramı İstanbul dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, TEM yolunun Kocaeli geçişinde bugün de...
Devamını Oku

ABD’nin petrokimya endüstrisine müdahalesine İran’dan tepki

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran petrokimya endüstrisine yönelik yaptırımlarının...
Devamını Oku

Meteoroloji’den 10 il için sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars ile Ardahan çevrelerinde,...
Devamını Oku

Fransa Açık’ın finalinde Nadal’ın rakibi belli oldu

birgun.net -
Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i mağlup eden 4 numaralı seribaşı Avusturyalı...
Devamını Oku

Bayram tatilinde 192 trafik kazası yaşandı, 86 kişi hayatını kaybetti

birgun.net -
9 günlük bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen 192 trafik kazasında...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi