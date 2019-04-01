Gökçek kabul etti: Ankara ve İstanbul cüzi miktarda farkla CHP’ye geçmiştir

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarına dair tartışmalar sürerken Twitter hesabından açıklama yaptı. Gökçek, CHP’nin Ankara ve İstanbul’da AKP’yi ‘cüzi miktarda farkla’ geçtiğini söyledi.

İstanbul ve Ankara’da CHP’nin adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın son verilere göre kazandığı belirtilirken AKP’lilerden itirazlar gelmeye devam ediyor.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana ilk açıklamasını yaptı.

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Ankara ve İstanbul cüzi miktarda farkla CHP’ye geçmiştir” ifadelerini kullandı.

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Gökçek, paylaşımlarına “İstanbul’un durumu halen belli değildir. 2014 yerel seçimlerinde Ankara seçimlerine ellerinde hiçbir somut belge ve bilgi olmadan itiraz eden CHP’liler, şimdi İstanbul’da somut belgeler olmasına rağmen itiraz edilemeyeceğini söyleyerek kendi kendilerine çelişkiye düşmüşlerdir” diye devam etti.

Öte yandan Gökçek, paylaşımlarında CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a tebrik mesajı iletti. Gökçek, “Seçimlerde kaybetmek de var, kazanmak da var. Sayın Mansur Yavaş’ın başarısını tebrik ediyorum” dedi.

5⃣ANKARA VE İSTANBUL SEÇİMLERİNE GELİNCE…



ANKARA VE İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIKLARI CÜZ-İ MİKTARDA RAKAMLARLA CHP’YE GEÇMİŞTİR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019

6⃣İSTANBUL’UN DURUMU HALEN BELLİ DEĞİLDİR. 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE ANKARA SEÇİMLERİNE ELLERİNDE HİÇ BİR SOMUT BELGE VE BİLGİ OLMADAN İTİRAZ EDEN CHP’LİLER, ŞİMDİ İSTANBUL’DA SOMUT BELGELER OLMASINA RAĞMEN İTİRAZ EDİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEYEREK KENDİ KENDİLERİNE ÇELİŞKİYE DÜŞMÜŞLERDİR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2019