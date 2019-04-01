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02.04.2019
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Gökçek kabul etti: Ankara ve İstanbul cüzi miktarda farkla CHP’ye geçmiştir

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarına dair tartışmalar sürerken Twitter hesabından açıklama yaptı. Gökçek, CHP’nin Ankara ve İstanbul’da AKP’yi ‘cüzi miktarda farkla’ geçtiğini söyledi.

İstanbul ve Ankara’da CHP’nin adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın son verilere göre kazandığı belirtilirken AKP’lilerden itirazlar gelmeye devam ediyor.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana ilk açıklamasını yaptı.

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Ankara ve İstanbul cüzi miktarda farkla CHP’ye geçmiştir” ifadelerini kullandı.

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Gökçek, paylaşımlarına “İstanbul’un durumu halen belli değildir. 2014 yerel seçimlerinde Ankara seçimlerine ellerinde hiçbir somut belge ve bilgi olmadan itiraz eden CHP’liler, şimdi İstanbul’da somut belgeler olmasına rağmen itiraz edilemeyeceğini söyleyerek kendi kendilerine çelişkiye düşmüşlerdir” diye devam etti.

Öte yandan Gökçek, paylaşımlarında CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a tebrik mesajı iletti. Gökçek, “Seçimlerde kaybetmek de var, kazanmak da var. Sayın Mansur Yavaş’ın başarısını tebrik ediyorum” dedi.

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