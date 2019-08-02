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03.08.2019
Anasayfa GÜNCEL Gökçek'i yalanlayan fatura: "Ağaçları ben almadım, Tuna aldı" dedi fatura ortaya çıktı

Gökçek’i yalanlayan fatura: “Ağaçları ben almadım, Tuna aldı” dedi fatura ortaya çıktı

“26 bin TL’lik ağaçları alan ben değilim, Mustafa Tuna aldı” açıklaması yapan Melih Gökçek’i faturalar yalanladı. Ağaçlar Gökçek'in istifa ettiği Ekim ayından dört ay önce satın alındı

İsmail Arı İsmail Arı

AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 1 Ağustos’ta attığı tweetteki, “Bazıları sen 26.500 tl’lik ağaçtan bahset diyor. Birincisi o ağacı ben değil Mustafa Tuna aldı. İkincisi fiyatı şu an Mansur Yavaş’ın Kent Konseyi başkanı yaptığı Halil İbrahim Yılmaz’ın emrindeki müdür verdi. Üçüncüsü Kızılay’a diktikleri ağaç o ağaç değil” ifadelerini faturalar yalanladı.

Ağaçların 2017 yılı Ekim ayında Gökçek istifa etmeden dört ay önce satın alındığı ortaya çıktı.

25 Mayıs 2017 tarihli ilk faturaya göre, 449 ağaç 9 milyon 126 bin 235 TL’ye, 30 Haziran 2017 tarihli faturaya göre de 641 ağaç 9 milyon 495 bin 224 TL’ye alındı. 

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