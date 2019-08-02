Gökçek’i yalanlayan fatura: “Ağaçları ben almadım, Tuna aldı” dedi fatura ortaya çıktı

AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 1 Ağustos’ta attığı tweetteki, “Bazıları sen 26.500 tl’lik ağaçtan bahset diyor. Birincisi o ağacı ben değil Mustafa Tuna aldı. İkincisi fiyatı şu an Mansur Yavaş’ın Kent Konseyi başkanı yaptığı Halil İbrahim Yılmaz’ın emrindeki müdür verdi. Üçüncüsü Kızılay’a diktikleri ağaç o ağaç değil” ifadelerini faturalar yalanladı.

Ağaçların 2017 yılı Ekim ayında Gökçek istifa etmeden dört ay önce satın alındığı ortaya çıktı.

25 Mayıs 2017 tarihli ilk faturaya göre, 449 ağaç 9 milyon 126 bin 235 TL’ye, 30 Haziran 2017 tarihli faturaya göre de 641 ağaç 9 milyon 495 bin 224 TL’ye alındı.