Gökçek’in ‘Rüya projesi’ iştiraklere de yük oldu: 661 milyon TL’lik rüya

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla görevinden alınan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, “En büyük hedefimdi” dediği Ankapark’ın belediye bütçesinin yanı sıra iştiraklerin bütçesine de yük olduğu ortaya çıktı.

Muhalefetin ve meslek örgütlerinin, ‘güvenlik riskleri var’ uyarılarına karşın Gökçek döneminde kullanıma açılan Ankapark için belediyeye bağlı ANFA Ankara Altınpark Şirketi’nin kasasından 661 milyon 400 bin TL çıktığı öğrenildi.

OYUNCAKLARIN BAKIMI

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde inşa edilen ve 1.6 milyar TL’lik yüksek maliyeti nedeniyle Melih Gökçek ile Mustafa Tuna arasında polemik konusu olan Ankapark’taki oyuncakların işletme ve bakım işinin belediyeye bağlı ANFA’ya maliyeti yarım milyon lirayı aştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı park ve işletmelerden sorumlu olan ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri, 2016 yılında Ankapark’taki hareketli oyuncakları ünitelerinin işletme ve bakım dokümanlarının kontrolü için ihale açtı.

İhaleyi maliyeti 147 milyon 600 bin TL karşılığında OKR Mühendislik firması kazandı. Kurumun Aralık 2016’da ise “Ankapark’ta montajı tamamlanan hareketli oyuncağın tahribatsız muayene hizmeti sertifikalandırılması işi” ihalesi açtı. TÜV SAAR isimli şirketin 156 milyon TL teklifle ihalesini kazandığı işin yaklaşık maliyetinin 168 milyon TL olacağı bildirildi.

İKİ YILDA 661.5 MİLYON TL

Melih Gökçek

Kasasından 2016 yılında Ankapark için 315 milyon 600 bin TL çıkan ANFA, Mayıs 2017’de yeni bir ihale daha açtı. “Montajı tamamlanan hareketli oyuncağın tahribatsız muayene hizmeti sertifikalandırılması” ihalesini yine TÜV SAAR şirketi kazandı. İşin yaklaşın maliyeti ihale dosyasına, 186 milyon 766 bin TL olarak kaydedildi. Aynı iş için Ağustos 2017’de bir başka ihale daha açıldı.

Yine TÜV SAAR’ın üstlendiği işin yaklaşık maliyeti bu kez 159 milyon 133 bin TL oldu. Böylelikle kurum, 2017 yılında Ankapark için 359 milyon 800 bin TL harcadı. ANFA’nın 2016 ve 2017 yıllarında Ankarapark için harcadığı toplam para 661 milyon 400 bin TL’ye ulaştı. Öte yandan Sayıştay’ın konu ile ilgili raporunda ANFA’nın aktif varlıklarının toplamının ise 346 milyon 830 bin TL olduğu bildirildi.