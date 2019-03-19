Gökhan Özoğuz’dan Bakan Soylu’ya tepki: Bu hareketler korkunç ya!

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerine tepki göstererek, “Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı” dedi.

Özoğuz, içişleri bakanına yönelik eleştirilerini CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Bakan Soylu’nun Üsküdar’daki konuşmasını paylaştığı tweeti alıntılayarak yazdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün Üsküdar Ünalan Mahallesinde yurttaşlara hitabı sırasında, kendisine tepki gösteren iki Saadet Partili’ye “Hadi ordan densiz, utanmadan milletin içine çıkıyorsunuz” demiş, ardından bu iki isim gözaltına alınmıştı.

Söz konusu olayın videosunu paylaşan Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, Soylu’ya “Bu hareketler korkunç ya! Hangi partiden oluraa olsun! İşte bu tip insanlardan bu tip davranışlardan insan çok rahatsız oluyor! Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı” diye tepki gösterdi.

Bu hareketler korkunç ya !Hangi partiden oluraa olsun ! İşte bu tip insanlardan bu tip davranışlardan insan çok rahatsız oluyor! Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı . https://t.co/QdfPDNDQFy — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) March 18, 2019

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NE OLMUŞTU?

AKP’nin seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi ile ilgili sözlerini eleştiren bir yurttaşa “24 Haziran’da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz” demişti. Soylu’ya tepki gösteren yurttaş ise gözaltına alınmıştı.