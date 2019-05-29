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29.05.2019
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Gökhan Özoğuz’dan Burhan Kuzu’ya Ekrem İmamoğlu yanıtı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz AKP'li Burhan Kuzu'ya Twitter'dan tepki gösterdi. Kuzu'nun Tweet'ini alıntılayan Özoğuz, "Ben bir T.C. vatandaşı olarak bu şekilde asılsız, iftira ve yalan dolu suçlamayı hiç tereddüt etmeden yazdığınız için sizi ve sizin gibi söylemlerde bulunanları kınıyorum" dedi.

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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, AKP’li Burhan Kuzu‘nun, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımına yanıt verdi.

Kuzu, İmamoğlu’nun Habertürk’te katıldığı bir programda, yandaş medya kuruluşları tarafından, “PKK ve FETÖ’ye çağrı” olarak yansıtılan sözlerine ilişkin olarak, “İstanbul seçimleri öncesi CHP-PKK-FETÖ ittifakı aleni bir şekilde ortaya çıkmış oldu. İstanbul halkı böylesi bir işbirliğine geçit vermez” ifadelerini kullandı.

Kuzu’nun Tweet’ini alıntılayan Özoğuz, “Ben bir T.C. vatandaşı olarak bu şekilde asılsız, iftira ve yalan dolu suçlamayı hiç tereddüt etmeden yazdığınız için sizi ve sizin gibi söylemlerde bulunanları kınıyorum” dedi. Halkın her zaman doğru olanı bilerek bağrına bastığını söyleyen Özoğuz, “Bu kabus yalan dalgası elbet bir gün bitecek” diye yazdı.

YSK’nin seçim yenileme kararıyla mazbatası elinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun Habertürk’te söylediği sözleri, hükümete yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları tarafından çarpıtılmış ve hedef gösterilmişti. İmamoğlu’nun Habertürk’te söylediği sözlerin çarpıtılmasıyla ilgili programda soruyu soran gazeteci Mehmet Akif Ersoy akşam saatlerinde bir yazı kaleme alarak yaşananların AKP’lilerin paylaştığı gibi olmadığını açıklamıştı.

AKP’li Burhan Kuzu, kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan şunları söylemişti:

“İmamoğlu sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Canlı yayında “Gelin Türkiye’yi beraber yönetelim” diyerek FETÖ ve PKK’ya açıkça mesaj gönderdi. İstanbul seçimleri öncesi CHP-PKK-FETÖ ittifakı aleni bir şekilde ortaya çıkmış oldu. İstanbul halkı böylesi bir işbirliğine geçit vermez.”

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