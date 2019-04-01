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02.04.2019
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Gökhan Özoğuz’dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu paylaşımı

birgun.net birgun.net

Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından Ankara ve İstanbul’da başkanlık koltuğuna oturan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti. Özoğuz, paylaşımında daha önce muhalefet adaylarına terör destekçisi diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya göndermede bulundu.

Özoğuz’un tweet’i şöyle:

“Aynı görüşte olmayan insanlara Adiler diyen şerefsizler diyen kendinden olmayana terörist diyen halkı ayrıştıran belediye başkanları yoksa artık ülkeye güneş doğmuştur demektir. Tebrikler #MansurYavaş #Ekremİmamoğlu”

Süleyman Soylu’ya tepki göstermişti: “Bu hareketler korkunç”

Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerine tepki göstererek ‘Bu hareketler korkunç’ ifadesini kullanmıştı.

Özoğuz, İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelik eleştirilerini, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Süleyman Soylu’nun Üsküdar’daki konuşmasını paylaştığı tweetini alıntılayarak yazmıştı.

Erdoğdu’nun paylaştığı videoda Soylu şöyle konuşmuştu:

“Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa doğu ve güneydoğuda valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur, İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’dir, FETÖ’dür, PKK’dır, HDP’nin sözde vekilleridir.”

Soylu söz konusu videoda, Saadet Partisi ile ilgili sözlerini eleştiren bir vatandaşa “24 Haziran’da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz” demişti.

Özoğuz’un mesajı ise şöyleydi:

“Bu hareketler korkunç ya! Hangi partiden oluraa olsun! İşte bu tip insanlardan bu tip davranışlardan insan çok rahatsız oluyor! Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı.”

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