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28.05.2019
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Gökhan Şeşen: İrem Derici albümün adını değiştirmeli

birgun.net birgun.net

Grup Gündoğarken üyelerinden usta müzisyen Gökhan Şeşen, İrem Derici’nin 31 Mayıs günü yayınlayacağı 90’ların hit şarkılarından oluşacak albümüne grubun 1998 yılında yayınladıkları ‘MEST OF’ albümünün adını vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Şeşen, “Bu isim Grup Gündoğarken markasına aittir” diyerek Derici’den albüm adını değiştirmesini istedi.

‘Rüzgâr’, ‘Gibi Gibiyim’, ‘Ankara’dan Abim Geldi’, ‘Sarmaş Dolaş’ gibi şarkılarının yer aldığı ‘Mest of Gündoğarken’ albümünde o dönem bir süre önce ayrılık yaşadıkları amcaları İlhan Şeşen ile tekrar bir araya geldiklerini anlatan Gökhan Şeşen, “Tekrar bir araya gelmemiz nedeniyle eski şarkılarımızdan seçim yaparak bir ‘Best of’ albüm yapacaktık. Ancak adı ‘Best of’ olsun istemedik. Hazırlık sürecinde ben ‘Mest of olsun’ dedim. ‘Best of’a karşılık ‘Mest of’. Hem esprili hem de bize özel, Grup Gündoğarken için yaratılmış bir isim oldu. Beğenildi ve bu isimle albüm yayınlandı. Grubun 37 yıllık sanat hayatında önemli bir yere sahip oldu albüm. Şimdi bu ismin bize hiçbir şekilde sorulmadan, iznimiz alınmadan hem de 90’lara ait şarkılardan oluşan bir albümde kullanılmasını düşünmek bile bana garip geliyor. Ben İrem Derici’den ‘MEST OF’ ismini kullanmamasını rica ediyorum. Bu isim Grup Gündoğarken’e ait bir albümün adıdır ve Grup Gündoğarken ile özdeşleşmiştir. O da kendine özel bir isim bulabilir” dedi.

GEREKENİ YAPACAKTIR

Yayınlanan haberler sonrası Derici’nin sosyal medya hesaplarından “Sürpriz olsun istiyordum” açıklaması için “Ancak kötü bir sürpriz olurdu” diyen Gökhan Şeşen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İrem’i severiz ama bu yaptığını hiç etik bulmuyorum. Albümün bu isimle çıkmasını ne gönlüm ne de mantığım kabul ediyor. İrem Derici kendi alanında başarılı bir genç müzisyen. Amacım onu kırmak ve üzmek değil. Tam tersi her zaman destek olmak isterim. ‘MEST OF’ ismini ben bulmuş olabilirim ama bu tek başına bir şey ifade etmez. Grup Gündoğarken albümüne isim olduğu için bir anlam kazandı. Bu yüzden İrem Derici’nin beni anlayacağını umuyorum ve ‘MEST OF’ isminin kullanılmasını doğru bulmuyorum. Bu durum İrem Derici’nin şahsına yönelik bir tavır değil. Bunu bilmesini isterim. Benim yerimde olsaydı eminim aynı şekilde davranırdı.”

İşin hukuki yanını konuşmanın şu anda doğru olmayacağını da ifade eden Şeşen, “Oralara varmadan çözülebilecek bir konu. Beni anlayacağını ve gerekeni yapacağını umuyorum” dedi.

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