Golan Tepeleri imzasına dünyadan tepki yağdı: Ortadoğu’nun istikrarı zarar görür

ABD Başkanı Trump’ın “Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalaması dünyada tepkiyle karşılandı. Pek çok körfez ülkesi dün söz konusu kararı tanımadıklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) sözcülüğünden de önceki gün, “Golan Tepeleri dahil İsrail’in 1967’den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz” açıklamasında bulunulmuştu.



Bölgenin güvenliği tehlikede



Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Kuveyt tarafından yapılan açıklamada, Golan’ın ‘işgal edilmiş Arap toprağı’ olduğu belirtilerek Trump’ın İsrail egemenliğini tanıyan kararı eleştirildi. Söz konusu ülkeler ise aynı zamanda ABD’nin asker de bulundurduğu bölgesel müttefiklerinde oluşuyor. Suudi Arabistan’ın devlet ajansı SPA’da yer alan bir açıklamada, “Bu durumun Ortadoğu’daki barış sürecine ve bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerinde olumsuz etkileri olacaktır” ifadelerine yer verildi.



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İSRAİL Hukuku hiçe sayıyor



ABD’nin Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini resmen tanıyarak uluslararası hukuku bir kez daha ihlal ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Washington’un kararının Ortadoğu için olumsuz sonuçları olacağını vurguladı. Peskov, “Söz konusu karar, hem Ortadoğu’daki çözüm süreci hem de Suriye’deki siyasi çözüm atmosferi açısından mutlaka olumsuz sonuçlar doğuracak. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok” dedi.



İşgal altındaki topraklar



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric de, Golan Tepelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarını hatırlatarak, İsrail’in Golan Tepeleri’ni ilhak etmiş olmasının uluslararası hukuk açısından hiçbir geçerliliği olmadığını vurguladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri’ni İsrail’in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail’in ilhakını tanımayı planlamadıklarını duyurmuştu. Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın ise açıklamasında, “Uluslararası hukuk açısından, Kanada İsrail’in Golan Tepeleri’ni daimi olarak kontrol altına almasını tanımamaktadır” ifadesini kullanmıştı.

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NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından ‘Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini ABD’nin resmen tanıdığını’ ilan eden başkanlık kararını önceki gün imzalamıştı. Netanyahu, Trump’a birçok kez teşekkür ettiği konuşmasında, “İsrail sizden daha iyi bir dost görmemiştir” yorumunu yapmıştı. Golan Tepeleri, 1967’den beri İsrail’in işgalinde bulunuyor.

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Önceki gün İsrail güçleri Gazze’ye saldırmıştı. Hamas, Mısır’ın ara buluculuğunda Gazze’de ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Dün savaş uçaklarının ateşkese rağmen Gazze’de çeşitli noktalara saldırdığı iddia edildi.

Yeni soruşturmalar kapıda

Genel Seçimin eşiğindeki İsrail’de, iktidar için sıkı bir yarışa giren Netanyahu 3 faklı yolsuzluk dosyası ile ilgili soruşturması devam ederken, İsrail Başsavcılık Ofisinin Netanyahu hakkında yeni yolsuzluk dosyaları üzerinde çalıştığı belirtildi.