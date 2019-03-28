‘Golan Tepeleri İsrail toprağı değil’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyelerinden Fransa ve İngiltere ile geçici üyeler Belçika, Almanya ve Polonya ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasına ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

İsrail’in Golan Tepeleri de dahil 1967’den beri işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğinin tanınmadığı belirtilen açıklamada, bu toprakların İsrail’e ait olmadığı ifade edildi.



Açıklamada, ‘’Bölgenin güç kullanımıyla ilhakı uluslararası hukuku ihlal ediyor. Tek taraflı sınır değişikliği ilanı kurallara dayalı uluslararası düzene ve BM Sözleşmesine aykırı” ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, İsrail’in Golan Tepeleri’ni yasa dışı ilhakının daha büyük ve bölgesel sorunlar doğuracağı endişesi dile getirildi.



İlginizi çekebilir: Brexit belirsizliği sürüyor: 3 bakan daha istifa etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB’nin, İsrail’in işgali altında olan Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını bildirdi.



DİRENİŞ ÇAĞRISI



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise Golan Tepeleri’nin işgaline karşı ABD ve İsrail’e direnme çağrısında bulundu. Nasrallah, Suriyelilere topraklarını geri almak için bırakılan tek seçeneğin ve Filistinlilerin meşru haklarını elde etmelerinin tek yolunun “direniş, direniş ve direniş” olduğunu söyledi. Trump’ın kararı’nın “bölgedeki barış süreci ve toprak kavramı üzerine atılan bir yumruk” olduğunu söyleyen Nasrallah Trump’ın imzasını “Arap-İsrail çatışması tarihinde önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Hizbullah lideri Arap Birliği’ni de Tunus’ta gerçekleşecek zirvesinde harekete geçmeye çağırdı.



Trump’ın Golan kararı, Lübnan, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bazı bölgesel devletlerin yanı sıra Arap Birliği tarafından da kınanmıştı.