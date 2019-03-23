Golan Tepeleri Suriye toprağıdır

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki “egemenliğini” tanıyacakları yönündeki açıklaması bölgede tansiyonu yeniden tırmandırırken, tüm dünyadan karara tepki yağdı. Trump’ın ifadelerini “sorumsuzca” olarak niteyen Suriye yönetimi, “ABD’nin Golan Tepeleri ile ilgili tutumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını arsızca ihlal etmektir” açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Golan Tepeleri ABD Başkanının sözlerini ne olursa olsun Arap ve Suriye toprağıdır” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump’ın tartışmalı Golan Tepeleri’nde İsrail’in hakimiyetini tanımanın vakti geldiği yönündeki ifadeleriyle uluslararası hukuku doğrudan ihlal ettiğini söyledi. Zaharova, “BMGK’yı hiçe sayarak Golan Tepeleri’nin statüsünün değiştirilmesi BM kararlarının doğrudan ihlali” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamada, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin tanınmadığı belirtildi. AB sözcüsü, “Avrupa Birliği’nin pozisyonu değişmedi. AB, uluslararası hukuka uygun olarak, Golan Tepeleri de dahil olmak üzere İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu bölgelerdeki egemenliğini tanımıyor ve bunları İsrail toprağının bir parçası olarak görmüyor” ifadelerini kullandı.

Fransa’dan yapılan açıklamada, İsrail’in Golan Tepeleri ile ilgili ileri sürdüğü kararın uluslararası yasalara aykırı olduğu ifade edildi ve “Golan Tepeleri, 1967’de İsrail tarafından işgal edilmiştir, Fransa bu kararı tanımamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

yeni krizleri peşinden getirecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Trump’ı eleştirerek, “Bu karar zaten hassas olan bölgede yeni krizleri peşinden getirecek” dedi. Kasımi, Golan Tepeleri sorununun çözümü noktasında, İsrail’in bölgedeki “işgaline son verme dışında hiçbir çözüm yolu bulunmadığı”nı vurguladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt da, Golan’ın Suriye toprağı olduğunu vurgulayarak ABD’yi böyle bir adımdan uzak durmaya çağırdı. Ebu Gayt, Trump’tan kararını gözden geçirmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri sözcülerinden Farhan Hak da Trump’ın kararına ilişkin “Bu konudaki bütün BM kararlarının arkasındayız’’ dedi. BM İnsan Hakları Konseyi ise işgal altındaki Filistin topraklarında BM’nin varlığını güçlendiren ve İsrail’i kınayan karar tasarısını kabul etti. BM ayrıca İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgaline karşı çıkan ve İsrail’i BM kararlarına uymaya çağıran karar tasarısını da kabul ettiğini bildirdi.

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BU İŞGALE İZİN VERMEYİZ

Karara Ankara da sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, “Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir” ifadesinde bulundu. Erdoğan da “Golan Tepeleri’nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz. Veremeyiz” dedi.

BM Güvenlik Konseyi kararı

BM Güvenlik Konseyi’nin 1981’de aldığı 497 sayılı kararda “İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur’’ deniliyor. Golan Tepeleri’nde BM’nin barış gücü görev yapıyor. Uluslararası toplum İsrail’in bölgedeki varlığını işgal olarak görüyor.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, önceki akşam paylaştığı mesajda, “52 yılın ardından, İsrail ve bölgesel istikrar için stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini tam olarak tanımanın ABD için zamanı geldi” ifadesini kullandı.

Trump’ın Golan Tepeleri’ne ilişkin açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da açıklamadan duyduğu memnuniyetti dile getirdi. Netanyahu, Twitter paylaşımında, “İran’ın İsrail’i yok etmek için Suriye’yi bir platform olarak kullandığı bir dönemde Trump cesurca İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanıdı. Teşekkürler Başkan Trump!” yazdı. 9 Nisan’da yapılacak seçimler öncesi elini güçlendirmek isteyen Netanyahu, Golan Tepeleri’nin tanınması konusunda Washington üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Golan Tepeleri neden önemli?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Golan Tepeleri sonsuza kadar bizim kalacak” açıklamasından üç yıl sonra ABD’nin burayı “İsrail toprağı” olarak tanıması bölgenin Tel Aviv yönetimi için neden bu kadar önemli olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Suriye, Ürdün, Lübnan ve İsrail sınırındaki Golan Tepeleri’ni İsrail için önemli kılan etkenlerin başında güvenlik ve su geliyor. Bölge güvenlik açısından gözardı edilemeyecek bir konumda ve zengin su yataklarına sahip. İsrail toplam su ihtiyacının üçte birini Şeria Nehri ve Golan Tepeleri’ndeki su kaynaklarından temin ediyor.

Bölgenin en yüksek noktalarından biri olan ve Şam’a sadece 60 kilometre uzaklıkta bulunan Golan Tepeleri’ni elinde tutan İsrail, bu sayede komşu ülkelere karşı büyük bir stratejik avantaj sağlıyor. Uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan ancak fiilen İsrail’in işgali altında bulunan Golan Tepeleri’nin bu iki ülke dışında Lübnan ve Ürdün’le de sınırı bulunuyor. Golan Tepeleri’nde 30’dan fazla İsrail yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 20 bin civarında İsrailli yaşıyor. Bölgede ayrıca 25 bin civarında da Suriyeli Dürzi yaşıyor.