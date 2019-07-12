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12.07.2019
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Gölköy’de uzun yaşamın sırrı araştırılıyor

Türkiye’de en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı 10 yer arasında gösterilen Ordu’nun Gölköy ilçesinde bilimsel çalışmalar yapılmaya başlandı. Bazı üniversite görevlileri ve akademisyenler, ilçede uzun yaşamın sırrını araştırıyor

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Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından çıkarılan ‘Türkiye’nin Yaşlanma Atlası’na göre, ülkede en uzun ömürlü insanların yaşadığı 10 yerden biri olan Gölköy’de ortalama yaşam süresi 82 yıl. İlçede çalışma başlatan akademisyenler insanların yaşamlarını izliyor, yeme içme alışkanlıklarından uyku saatlerine kadar titiz bir araştırma yürütüyor. Sanayi tesisi olmayan ilçede ahşap evlerde yaşayan yurttaşlar, kendi ürettikleri organik ürünleri tüketiyor.

SANAYİ YOK, DOĞAYI KORUYORUZ

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, DHA’ya yaptığı açıklamada, ilçenin keşfedilmesiyle dünyanın her yanından bilim insanlarının burada araştırma yapmaya başladığını belirtti. Uludağ, “Yoğun ziyaretçi akını var. İlçemizi ziyaret edenler, yaşlılarımızdan uzun yaşamın sırrını öğreniyor. Tamamen organik olan yoğurt, süt, yumurta, bal, fındık, ceviz, karalahana, turşu gibi ürünler yoğun olarak tüketiliyor. Ayrıca bunların satışı da yapılıyor” dedi.

Doğayla iç içe yaşadıklarına dikkat çeken Uludağ, “Sanayi yok, 30 mahallemizin hepsinde bitkisel ürünler var. Doğada yetişen ürünleri pişirip yiyorlar. İlçemizde bulunan Ulugöl tamamen doğasıyla duruyor, betonlaşma yok. Burayı da bozmayacağız, doğayı koruyacağız. Evsel çöp atıklarına da dikkat ediyoruz. Çevre kirliliği olmamasına özen gösteriyoruz” diye konuştu.

ORGANİK ÜRÜNLER YERİZ

İlçede yaşayan Cemal Güneş (46), “Burada insanlarımız lahana, turşu, fasulye gibi organik ürünler yiyor. Ailemiz de uzun ömürlü, babam 82 yaşında. Allah uzun ömürler versin. Lokantalara gideriz, büyüklerimiz normal yemek yemez. Hep köy organik yemekleri yerler” diye konuştu.

80 yaşındaki Salih Akdoğan, “Küçükten beri hayvancılıkla uğraştığımız için yoğurda, süte alışmışız, bunla devam ediyoruz. Kendi ürettiğimiz sebzeyi tüketiyoruz. Yiyeceklerimizi kendimiz hazırlıyoruz” dedi. 85 yaşındaki Mustafa Türkeş de uzun yaşamak isteyenlere yağlı yemeklerden uzak kalmalarını önerdi.

Yöresel organik turşu hazırlayan Bircan Akkaya ise “Yaptığımız turşularda kullandığımız her şey organik. Suyu da yayla suyu. Hep tüketiyoruz hem satıyoruz. Turşu bizim milli yiyeceğimiz” ifadelerini kullandı.

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