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14.07.2019
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‘Gönül belediyeciliği’: 4 bin nüfuslu ilçenin borcu 29 milyon lira

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Yerel seçimlerde AKP’li rakibi Ebubekir Irmak’ı 24 oy farkla yenip, Elazığ’ın Sivrice ilçe Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan MHP’li Turgay Gündoğan, belediyenin borç batağında olduğunu söyledi.

MHP’li Gündoğan, Sivrice Belediyesi’nin, 29 milyon TL borcu olduğunu iddia etti.

Sözcü’den İsmail Akın’a konuşan Gündoğan, “Belediyemizin, geçmiş dönemlerde başkanlarının yaptıkları harcamalardan doğan ve günümüze kadar gelen 29 milyon borcu var. Borçların çoğu kamuya ait olan borçlar. SSK, Maliye, TEDAŞ’a olan borçlar, İller Bankası’na olan borçlar, piyasaya olan borçlar bir de personele olan borçlar var. Borçların ağırlığını ise kamuya olan borçlar oluşturuyor” dedi.

“29 MİLYON BORCU ÖDEME ŞANSIMIZ YOK”

Seçim öncesinde Sivrice Belediyesi’nin 54 milyon borcunun olduğu iddia edildiğini belirten Gündoğan, “Biz geldikten sonra hesap kitap yaptırdık 29 milyon küsuratında belediyenin borcu var. Borçların çoğu kamuya ait olan borçlar. Belediye olarak personele olan borcumuz 1,5 milyon kamuya ise 24 milyona yakın ise borcumuz var. 4 bin nüfuslu bir ilçe belediyesinin kalkıp da böyle bir borcu ödeyebilmesi mümkün olmayan bir şey. Biz burada ne yaparsak yapalım bu borcu ödeme şansımız yok. Personel alacakları konusunda imkânlarımız elverdikçe öderiz, dışarıdaki firmalara olan borçlarımız imkânlarımız dahilinde öderiz ama başkan 29 milyon borcu kapatacak mısınız diye soracak olursanız, bunu kapatmamız mümkün değil. Benim kalkıp bu borcu kapatacağım diye bir iddiada bulunmam akla ziyan bir cevap olur” ifadelerini kullandı.

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