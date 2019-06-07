Gönüllülerin amacı var: Hayali gerçekleşmeyen çocuk kalmayacak

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri ismini veren bir grup, çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yaklaşık 2 sene önce, ihtiyaç sahiplerinin kıyafetleri ücretsiz alabileceği ‘askıda kıyafet’ uygulamasıyla yola çıkan grup, sosyal medyada büyüyerek çocukların hayallerini gerçekleştirmek için adımlar atmaya başladı.

Topluluk, ihtiyaç sahibi köy okullarını ziyaret edip çocukların ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra ulaşabildiği her çocuğun yüzünü güldürmeye çalışıyor.

Çocuklar Üşümesin Gönüllülerinden olan Ahmet Eliçin, amaçlarını BirGün’e anlattı. Hayali olan çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yollarda olduğunu dile getiren Eliçin, amaçlarının toplumda farkındalığı artırmak olduğunu vurguladı.

Eliçin, yardım derneği olmadıklarının altını çizerek,

“Dayanışma ve yardımlaşma kültürünü artırmak istiyoruz. Amacımız maddiyatla elde edilemeyecek, gerçekleşmeyecek şeyleri gerçekleştirmek. Yani bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Önümüzde uzun yol var

5 erkek ve yaklaşık 40 kadından oluşan toplulukta, kadının gücünün önemli boyutta olduğunu ifade eden Eliçin, ulaştıkları çocukları şöyle anlattı:

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“Engelli çocuğumuz Rızgar, Çukur dizisinde oynayan Aras Bulut İynemli ile tanışmayı çok istiyordu. Bunu sosyal medyada paylaştık ve hemen bizimle irtibata geçtiler. Rızgar’ı Aras Bulut İynemli’yle tanıştırdık. Lösemi hastası 13 yaşındaki Bünyamin bir sanatçıyla konser vermeyi hayal ettiğini söylüyordu. Haluk Levent ile bir araya getirdik ve birlikte konser verdiler. Daha önce doğum gününü hiç kutlamayan 8 yaşındaki Taylan’a doğum günü düzenledik. Önümüzde daha uzun yol var, yapacağımız çok şey var.”

Sponsorlara ihtiyacımız var

Her gün onlarca mesaj aldıklarını kaydeden Eliçin, daha çok çocuğa ulaşabilmek için sponsorlara ihtiyaçları olduklarını dile getirdi. Kendi imkânları dâhilinde çok güzel işlere imza attıklarını belirten Eliçin, “Yaptığımız etkinlikler için sponsorlara, kişilerin, kurumların desteğine çok ihtiyacımız var. Araç sıkıntısı çekiyoruz. Topluluğumuzla bir şeyleri gerçekleştirebileceğimiz ve toplanabileceğimiz bir mekânımız yok. Her şeyi kısıtlı imkânlarla, kendi aramızda halletmeye çalışıyoruz” dedi.

Şu an sadece Diyarbakır’da aktif olduklarını söyleyen Eliçin, diğer şehirlerde de bir çocuğun hayali gerçekleşmesi gerekiyorsa ekipçe oraya gitmeye karar verdiklerini sözlerine ekledi.

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