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11.06.2019
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Google, 20 dolarlık telefon üretecek

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Birleşmiş Milletler’in dünyanın diğer yarısının da internet erişiminin sağlanması çağrısı sonucu Google 20 dolar fiyatlı telefonlar çıkarmayı planlıyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) dijital teknolojinin dünyanın internet erişiminde sıkıntı yaşayan diğer yarısına da ulaştırılması çağrısının ardından Google, çıkarmayı planladığı 20 dolarlık yeni telefonları ile bu projeye katkı sunmayı hedefliyor.

ABD merkezli Associated Press haber ajansına göre, Birleşmiş Milletlerin çağrısının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Google Başkan Yardımcısı Vinton Cerf, dünyanın geri kalanı ile dijital farkın kapanması çalışmasının çok maliyetli olacağını kaydetti. 

Fiyatlarda indirime gitmeden dünyanın geri kalanını online hale getirmenin mümkün olmayacağının altını çizen Cerf, çıkarmayı planladıkları 20 dolarlık telefonlarda bin dolarlık telefonların sahip olduğu özelliklerin bulunmayacağını ancak internete bağlanmak ve uygulamaları kullanabilmek için gerekli donanımın olacağını belirtti. 

Amerikan’nın nüfusunun %15’i internete sağlıklı ulaşamıyor

Cerf, internet erişiminde problem yaşanan bölgelerin sadece kırsal bölgeler olduğunu dile getirerek, “Ancak bu sanılanın aksine sadece Afrika değil. Amerika’da da yüzde 10 ila 15 arasında bir nüfus internete sağlıklı bir şekilde erişemiyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Bu arada Birleşmiş Milletler raporuna göre 2030 yılına kadar her yetişkin, dijital ağlara, dijital finans ve sağlık hizmetlerine erişebilecek. 

Dijital teknolojinin getirilerinin yanında bazı istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini de vurgulayan BM, özellikle sosyal medyada istenmeyen içerikler, mahremiyetin ihlali gibi konular konusunda temkinli olunması gerektiğini bildiriyor.

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