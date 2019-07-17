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17.07.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Google blog servisini kapatıyor

Google blog servisini kapatıyor

Google, Blog Compass isimli uygulamasını kapatma kararı aldı.

birgun.net birgun.net

GOOGLE, blog yönetim aracı olarak bilinen Blog Compass isimli uygulamasını çok fazla ilgi görmediği gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

Google, özellikle blog yazıları yazan ve internet sitesi sahibi olan kullanıcıları için Blog Compass adında bir uygulama geliştirmişti. Blog ve internet siteleri için trend içeriklerin bulunmasını kolaylaştırmayı amaçlayan uygulamanın, makale yayını ağırlıklı internet siteleri tarafından yoğun olarak kullanılacağı düşünülmüştü.

Ancak beklenenin aksine kullanıcılar, Google’ın söz konusu platformunu kullanmayı tercih etmedi. Uygulamanın kullanım yoğunluğundan memnun olmayan Google, yaptığı duyuru ile Blog Compass’ın birkaç ay içinde tamamen kapatılacağını açıkladı.

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