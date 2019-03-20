20.03.2019
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Google, oyun servisi Stadia’yı tanıttı

birgun.net birgun.net

Google, Stadia adını verdiği bulut tabanlı oyun servisini Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC) tanıttı.

Stadia ile oyuncular TV, bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarından oyunlara erişim sağlayabiliyor. Stadia’da oyunlar buluttan yayınlanacak ve servisin oyunları HDR ve 4K çözünürlükte sunulabilecek.

Google, Stadia’nın PS4 ve ve Xbox One X konsollarının birleşiminden daha güçlü olduğunu da belirtti. Google’ın dediğine göre Stadia, 10,7 GPU teraflopta çalışırken PS4 Pro 4,2 GPU teraflop, Xbox One X ise 6,0 GPU teraflopta çalışıyor.

YouTube’ta Assassin Creed Odyssey’i oynayan birini izlerken, “şimdi oyna” düğmesine tıklayarak, kendi oyununuza başlayabileceksiniz. Bulut tabanlı çalışan oyun servisinde, indirme, yükleme, güncelleme ve yama gibi işlemlere de gerek kalmayacak.

Google, servis için “Stadia kontrolör” adında bir oyun kontrolörü de geliştirdi. Bu cihaz, Google’ın veri merkezine Wi-Fi üzerinden doğrudan bir bağlantı kurabiliyor. Kontrolör üzerinde görüntü yakalama, kaydetme, 4K çözünürlükte oyun paylaşma, Google Asistan düğmesi ve dahili mikrofon yer alıyor.

Son olarak Google, Stadia’da sunulacak ilk oyunlardan birinin Doom Eternal olacağı belirtti.

Kaynak: Tekno Safari

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