20.03.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Google'a 'piyasa hakimiyetini kötüye kullanmak'tan 1,49 milyar avro ceza

Google’a ‘piyasa hakimiyetini kötüye kullanmak’tan 1,49 milyar avro ceza

birgun.net birgun.net

Avrupa Birliği, Google’a, reklam hizmeti AdSense’de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi.

Avrupa Birliği (AB), Google’a, reklam hizmeti AdSense’de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi.

AB Komisyonu, AdSense’de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google’a 1,49 milyar avroluk para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Google’ın 3’üncü taraf internet siteleriyle imzaladığı sözleşmelerde kısıtlayıcı maddelere yer vererek, rakiplerinin bu internet sitelerine reklam vermelerini engellediğinin belirlendiği kaydedildi. 

Öte yandan, Google Adsense, internet sitesi sahipleri ile reklam verenler arasında aracılık yapıyor. 

İlginizi çekebilir:  Google, oyun servisi Stadia'yı tanıttı

AB, 2017 yılında Google’ın internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,42 milyar avroluk ceza kesmişti.

Birlik, 2018 yılında da Google’ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan  Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar avroluk rekor seviyede para cezası kararı almıştı. 

AB’de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu’nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya “antiterörizm” yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

KaynakAA

SON HABERLER

1 kişi tahliye edildi: Kartal’daki binanın çökme nedeni ortaya çıktı

birgun.net -
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan...
Devamını Oku

Çin’de 110 milyon yıllık kuş fosili bulundu

birgun.net -
Çin'in kuzeybatısında içinde yumurta kalıntıları olan 110 milyon yıllık kuş fosili bulunduğu...
Devamını Oku

Stranger Things’in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

birgun.net -
Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Stranger Things'in 3. sezon fragmanı paylaşıldı.
Devamını Oku

Süper Lig’in derbi tarihleri belli oldu

birgun.net -
Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin tarihleri belli oldu.
Devamını Oku

Onur Ünlü’nün yeni YouTube dizisi ‘İçten Sesler Korosu’ yayınlandı

birgun.net -
Onur Ünlü’den beklenen dizi İçten Sesler Korosu tüm bölümleri ile Eflâtun Tv...
Devamını Oku

Salihli Çevre Derneği: Oyumuz toprağına, suyuna sahip çıkana

BİRGÜN İZMİR -
Salihli Çevre Derneği, 31 Mart yerel seçimlerinde oylarını toprağına ve suyuna sahip çıkan adaylara...
Devamını Oku

Karamollaoğlu: Seçimin adil olduğunu nasıl iddia edeceksiniz?

birgun.net -
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bir İçişleri Bakanı seçmeni tehdit...
Devamını Oku

Dikili’deki cinsel istismar davası ertelendi

BİRGÜN İZMİR -
İzmir'in Dikili ilçesindeki, Süleymancılar Tarikatı'na ait Özel Miyase Yılmaz Ortaöğretim yurdunda kalan...
Devamını Oku

Fikret Başkaya hakim karşısına çıkacak: Absürt iddianamalere boyun eğmeyiz

MEHMET EMİN KURNAZ -
Özgür Üniversite Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı Başkanı, yazar Fikret Başkaya hakkında...
Devamını Oku

Alper Taş’tan adil bir kentsel planlama için taahhütname

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, adil bir kentsel planlama için...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi