Google’dan Semiha Berksoy için ‘doodle’

Arama motoru Google, Semiha Berksoy’u ana sayfasına doodle olarak taşıdı. Opera adına çalışmalar yapan ilk kadın sanatçı olmasıyla ön planda yer alan Berksoy, müzik kariyeri boyunca önemli çalışmalar yaptı.

1910 doğumlu Semiha Berksoy’un annesi Fatma Saime ressam, babası Ziya Cenap Berksoy şairdir.

Ankara Devlet Operası baş artisti, yüksek dramatik soprano, ressam ve tiyatro sanatçısı olan Semiha Berksoy aynı zamanda 1935 Mezardan Gelen Mektup Hikayesinin yazarıdır. Semiha Berksoy İstanbul Konservatuvarı Güzel Sanatlar Akademisi, Namık İsmail Atölyesi ve Tiyatro Okulunda tahsil görmüştür. Sanatçı, ilk kez İstanbul Şehir Tiyatrosunda sesiyle üne kavuşmuş; Türk ve Avrupa Operetlerinde oynamıştır.

19 Haziran 1934 tarihinde, Atatürk tarafından sesi takdir edilerek, ilk Türk Opera Temsili olan; “Özsoy’da” Ayşim başrolünü temsil etmiştir.Devletten burs alarak Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera bölümünü 1939 yılında birincilikle bitirmiştir.

22 Haziran 1939’da Richard Strauss’un 75.Doğum Yılı festivalinde, Berlin Akademisi Eski Apollon operasında, Richard Strauss’un Ariadne auf Naxos operasında “Ariadne”başrolünü oynamıştır. Bu temsilde Avrupa’da ilk çıkan Türk Opera Primadonnası ünvanını kazanmıştır.

Doodle nedir?

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