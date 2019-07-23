Görevliler değil, orman politikası değiştirilmeli

Son haftalarda birbiri ardına yaşanan orman yangınlarının ve yaşanan “rüşvet operasyonlarının” ardından Orman Genel Müdürlüğü’nde üst düzey isimler görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Orman Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Şahin, Mehmet Zeki Temur ve Zekeriya Mete görevden alındı. Kararda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı 7’nci Bölge Müdürü Etem Boz, Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kılıç ile Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, görevden alınan diğer isimler oldu.

Görevden alma kararlarını BirGün’e değerlendiren KESK’e bağlı Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Hamit Kurt, “Orman Kanunu son 16 yılda 16 kez değiştirildi ve bu değişikliklerin tamamı sermaye ile rant odaklı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı’nı da görevden alsanız bu politika değişmedikçe ormanlarda yaşanan sorunlar bitmez” dedi.

İMAR KURULU’NDA DIŞARIDAN İSİMLER

Yangın çıkan bir ormanlık alanın daha sonra imara açılmasının, “tesadüf olmadığını” dile getiren Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Kurt, şunları söyledi: “Eskiden bir ormanlık alanın imara açılıp açılmayacağını belirleyen beş kişilik kurulun tamamı kamu görevlilerinden liyakat esaslı olarak seçilirdi. Ancak yapılan son düzenlemelerle valilerin bu kurula üç adet dışarıdan uzman getirebilmesine olanak sağlandı. Yani bir ormanın imara açılıp açılmayacağına oranın imara açılmasını isteyen şirketin çalışanları karar verebiliyor. Bakanlığın acilen bu stratejiden vazgeçmesi gerekiyor.”