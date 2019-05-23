Oyuncu, yazar, yönetmen Görkem Yeltan’ın yeni filmi “Bağcık” 7 Haziran tarihinde vizyona girmeye hazırlanıyor.

Sinemaseverlerle buluşmaya gün sayan film, festival yolculuğunun yanı sıra Roma’da Cinema d’İDEA Kadın Filmleri Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazandı. Jüri açıklamasında Bağcık’ın “engelliliğin dikenli temalarıyla cesaretle mücadele ettiğini, yepyeni bir dil icadıyla gerçek, özel ve duygusal eğitime olanak sağladığını” vurguladı.

Görkem Yeltan’ın “Yemekteydik ve Karar Verdim”den sonra ikinci uzun metraj sinema filmi olan “Bağcık” bir aile hikayesine odaklanıyor.

Yeni bir aile bağının kurulduğu filmin başrollerinde Kaan Çakır, Pınar Tuncegil, Derin Yeltan ve Alin Yeltan’ın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda, Ali Altuğ, Yeşim Koçak, Okan Yalabık, Barış Yıldırım gibi isimler yer alıyor.