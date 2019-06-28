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28.06.2019
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Gözaltına alınan Adana Sıfır Bir dizisinin 3 oyuncusu serbest bırakıldı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği iddia edilen ve gözaltına alınan "Adana Sıfır Bir" dizisi oyuncuları serbest bırakıldı

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Adana’da çekimleri yapılan ve internet üzerinden yayın yapan “Adana Sıfır Bir” dizisinde, uyuşturucu kullanımını içeren sahnede rol alan 3 oyuncu gözaltına alındı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği iddia edilen oyuncular serbest bırakıldı.

Adana’da çekilen ve şehrin arka mahallelerinde geçen “Adana Sıfır Bir” dizisinde uyuşturucu madde kullanılan bir sahne, polisi harekete geçirdi.

Söz konusu sahnede uyuşturucu madde kullanan Burak A. (19), Cengizhan Y. (24), Furkan S. K. (22), İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gerçek uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak” suçundan işlem yapılan oyuncuların, uyuşturucu madde kullanmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen oyuncular savcılıkça serbest bırakıldı.

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