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26.06.2019
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Gözaltına alınan Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının tamamı tutuklandı

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Halkın Hukuk Bürosu’na yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan avukatlar Ebru Timtik, Görkem Ağdede, Nadide Özdemir ve Ayşegül Çağatay tutuklandı.

Halkın Hukuk Bürosu’nun İstanbul’daki ofisine 20 Haziran’da polis baskını yapılmış, avukatlar Ebru Timtik, Görkem Ağdede, Nadide Özdemir, Ayşegül Çağatay ve büroda o gün misafir olarak bulunan Özhan Aslan gözaltına alınmıştı.

Beş gün gözaltında kalan avukatlar, bu sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen avukatlar Timtik, Ağdede, Özdemir ve Çağatay çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aslan ise serbest bırakıldı.


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