“Gözaltına alınan KESK üyeleri serbest bırakılsın”

Ankara’da yapılan operasyonda BES Ankara 1 No’lu Şube Başkanı İsmet Meydan, BES 1 No’lu şube üyesi Belgüzar Sazak, SES MYK eski üyesi Mehmet Sıddık Akın, SES Ankara şube üyesi Adnan Vural gözaltına alındı.

KESK Ankara Şubeler Platformu, basın açıklaması düzenleyerek gözaltına alınan üyelerinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

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Basın açıklamasında, dosyada gizlilik kararı olduğu için KESK üyelerinin hangi gerekçe ile gözaltına alındığının açıklanmadığı belirtilerek, “Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve hukuk tanımaz saldırılar sona ermelidir. Emek örgütü olmanın gereklerini her zaman yerine getiren bir konfederasyon olarak onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçmeyecek, artan baskı şiddetine boyun eğmeyeceğiz” denildi.