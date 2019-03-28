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28.03.2019
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‘Gözlem altına alınmak hasta olunduğu anlamına gelmez’

birgun.net birgun.net
Baba Şaban Vatan uzun süredir kızının ölümünün aydınlatılması için mücadele ediyor.

Türkiye Psikiyatri Derneği, kızının katilini arayan baba Şaban Vatan’ın gözlem altına alınmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Olayda psikiyatri alanına yönelik eleştirileri yanıtlayan derneğin açıklamasında, ‘Kişinin gözlem altına alınıp değerlendirilmesi, o kişinin hasta olduğu anlamına gelmez’ denildi.

Giresun’da 11 yaşındaki kızı Rabia Naz’ın katil ya da katillerini arayan Şaban Vatan’ın ruhsal sağlığına ilişkin rapor istenmesi üzerine, kamuoyundan psikiyatri alanına yönelik eleştiriler gelmişti.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Şaban Vatan olayına ilişkin bir açıklama yayımladı. “Psikiyatride Bilirkişilik ve Gözlem Altına Alınma ile İlgili Kamuoyuna Açıklama” başlıklı açıklamada şöyle denildi: “Öncelikle belirtmek isteriz ki bir çocuğun ölümünden ve ölüm nedeni hakkında şüphelerin halen aydınlanamamasından dolayı derin üzüntü duymaktayız. Anne ve babanın adalet arayışını saygıyla karşılıyor, acılarını paylaşıyoruz.

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Kişinin gözlem altına alınıp değerlendirilmesi, o kişinin hasta olduğu anlamına gelmez. Ancak ayaktan muayene ile karar verilemeyen durumlarda kişinin ruhsal hastalığının olup olmadığının belirlenmesi için bazen gerekebilmektedir. Bu süreçte bilirkişi olarak psikiyatristin tıbbi etik kurallar içerisinde var olan bilgisini tüm becerisiyle ortaya koyması ve doğru verileri toplayıp bunları objektif olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Buradaki amaç, kişinin ruhsal durumu ile ilgili gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaktır.”

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