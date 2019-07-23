Gözler, Merkez’in faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Temmuz Perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir araya gelerek faiz kararını verecek. Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından yapılacak ilk PPK toplantısından çıkacak karar merak konusu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, bu toplantı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’yı 6 Temmuz’da görevden almasının ardından gerçekleşecek ilk toplantı olacak.

Çetinkaya’nın yerine yardımcısı olan Murat Uysal, Merkez Bankası başkanı olarak atanmıştı.

Erdoğan’ın uzun zamandır faizlerin düşürülmesine yönelik söylemleri ve Uysal’ın da verdiği bir röportajda bu yönde sinyal vermesi dolayısıyla Perşembe günü yapılacak PPK toplantısında alınacak faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor.

Piyasalar da faizin düşürülmesi beklentisine sahip; ancak faizin ne kadar düşürüleceğine dair farklı görüşler mevcut.

Ekonomistler ve analistler arasında tahminler 50 baz puandan 800 baz puana kadar değişiyor.

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Düşürülecek faiz oranına göre kurun nasıl cevap vereceğinin açık olmaması da bu toplantıyı önemli kılıyor.

250 baz puan faiz indirimi bekleniyor

Reuters’ın 23 kurum ile yaptığı ankete göre Merkez Bankası’nın ortalama olarak bu Perşembe günü 250 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Reuters’a görüş veren kurumların tahminleri 200 baz puandan 500 baz puana

Bloomberg’in Orta Doğu ekonomisti Ziad Daoud ise kaleme aldığı yazısında, Merkez Bankası’nın piyasanın fiyatladığından daha yüksek bir faiz indirimine gitmesi takdirinde kurda yine bir kriz yaşanabileceği uyarısında bulundu.