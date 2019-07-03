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04.07.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT "Gözlerim sığmıyor yüzüme küçük İskender"

“Gözlerim sığmıyor yüzüme küçük İskender”

birgun.net birgun.net

Çağdaş şiirin en önemli şairlerinden küçük İskender, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Asıl adı Derman İskender Över olan ve Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren şair, gece saatlerinde hastalığına yenik düştü.

Şairin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulunan şair Adnan Özer, küçük İskender’in 1990 kuşağının en başta gelen temsilcisi olduğunu belirterek, “Çok büyük bir yetenekti, arkadaşımızdı. İkimiz de imgeci şairlerdik, şiirimiz de uyuşuyordu onunla.” dedi.

“İlkokul fotoğrafıyla beraber yayınlamıştım şiirini”

Özer, küçük İskender’le yaşadığı bir anıyı ise şu sözlerle anlattı:

“Ben bir dergi çıkarıyordum, o zaman bana şiiriyle beraber ilkokul fotoğrafını getirmişti. Bana şaka yapıyordu ben onu anladım ama basacağım bunu dedim. İlkokul fotoğrafıyla beraber yayınlamıştım şiirini. O çok hoşuna gitmişti. Hızlı yaşadı İskender. Konuşurduk söylerdik ama şair milleti ne kadar dinleyecek ki? Laf dinlemez, kendimden de biliyorum. Çok büyük bir yetenekti. 2 sene önce bir organizasyon yapmıştım bir araya gelmiştik. Çok saygılı biriydi. Başımız sağ olsun.”

küçük İskender’in ölümüne sanat camiası sessiz kalmadı

Yazar Ahmet Ümit, Küçük İskender’in hayatını kaybetmesine ilişkin olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Ölüm değil, çoktan yendin sen onu ama çok derin bir uyku bu İskender. Keşke hiç uyumasaydın be kardeşim…” değerlendirmesinde bulundu. 

Şair ve yazar Tuna Kiremitçi de “Büyük bir şair, tertemiz bir yürek, tanıdığım en ilham verici insanlardan birisi gitti. Çok üzgünüm. Güle güle Küçük İskender. Orada bekle bizi eski dost.” ifadelerini kullandı. 

Oyuncu Levent Özdilek ise paylaşımında şair için şu satırlara yer verdi:

“Hoşça kal güzel kalpli kardeşim… Seni özleyeceğiz ve özledikçe şiirlerinle seni yad edeceğiz.”

Küçük İskender, yarın Ortaköy Mecidiye Camisi’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

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