“Gözlerim sığmıyor yüzüme küçük İskender”

Çağdaş şiirin en önemli şairlerinden küçük İskender, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Asıl adı Derman İskender Över olan ve Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren şair, gece saatlerinde hastalığına yenik düştü.

Şairin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulunan şair Adnan Özer, küçük İskender’in 1990 kuşağının en başta gelen temsilcisi olduğunu belirterek, “Çok büyük bir yetenekti, arkadaşımızdı. İkimiz de imgeci şairlerdik, şiirimiz de uyuşuyordu onunla.” dedi.

“İlkokul fotoğrafıyla beraber yayınlamıştım şiirini”

Özer, küçük İskender’le yaşadığı bir anıyı ise şu sözlerle anlattı:

“Ben bir dergi çıkarıyordum, o zaman bana şiiriyle beraber ilkokul fotoğrafını getirmişti. Bana şaka yapıyordu ben onu anladım ama basacağım bunu dedim. İlkokul fotoğrafıyla beraber yayınlamıştım şiirini. O çok hoşuna gitmişti. Hızlı yaşadı İskender. Konuşurduk söylerdik ama şair milleti ne kadar dinleyecek ki? Laf dinlemez, kendimden de biliyorum. Çok büyük bir yetenekti. 2 sene önce bir organizasyon yapmıştım bir araya gelmiştik. Çok saygılı biriydi. Başımız sağ olsun.”

küçük İskender’in ölümüne sanat camiası sessiz kalmadı

Yazar Ahmet Ümit, Küçük İskender’in hayatını kaybetmesine ilişkin olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Ölüm değil, çoktan yendin sen onu ama çok derin bir uyku bu İskender. Keşke hiç uyumasaydın be kardeşim…” değerlendirmesinde bulundu.

Şair ve yazar Tuna Kiremitçi de “Büyük bir şair, tertemiz bir yürek, tanıdığım en ilham verici insanlardan birisi gitti. Çok üzgünüm. Güle güle Küçük İskender. Orada bekle bizi eski dost.” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Levent Özdilek ise paylaşımında şair için şu satırlara yer verdi:

“Hoşça kal güzel kalpli kardeşim… Seni özleyeceğiz ve özledikçe şiirlerinle seni yad edeceğiz.”

Küçük İskender, yarın Ortaköy Mecidiye Camisi’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

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gözlerim sığmıyor yüzüme

küçük iskender — umay umay (@umay_umay) July 3, 2019

Ölüm değil, çoktan yendin sen onu. Ama çok derin bir uyku bu İskender. Keşke hiç uyumasaydın be kardeşim… #küçükiskender pic.twitter.com/2LnbZ6nZSM — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) July 3, 2019

Dün,Sivas ölümlerini konuşarak geçirdik. Ölüm pusudaymış meğer! “Küçük İskender'i kanser tedavisi gördüğü hastanede bu sabaha doğru kaybettik”diye haber etmiş ortak dostumuz bir bir başka Şair.

“De gülüm!

De ki: ela bir günde geleceğim

İstanbul darmadağın olacak” #küçükiskender pic.twitter.com/Nz5DwJcS1x — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) July 3, 2019

Kanserle mücadele ediyordu ve maalesef hayatını kaybettiği haberi geldi. Şair Küçük İskender, aramızdan ayrıldı… Işıklar içinde uyusun #küçükiskender .. — Büşra Sanay (@busrasanay) July 3, 2019

şiir baş tacı konumuz

hep şiir konuşuyoruz

ona genç şair diyorlar

bana da gizli şair

şiir yiyip şiir içiyoruz..



işimiz gücümüz yaşamak#metüst #küçükiskender pic.twitter.com/dyiA1zYXZk — metin üstündağ (@metinustundag) July 3, 2019

Ne kadar üzüldüm anlatamam. Onu ne kadar çok severdim, onunla ne kadar çok gülerdim. Hoşçakal sevgili İskender. Yerin asla doldurulmaz… #küçükiskender pic.twitter.com/lBDXyIsFSL — Pelin Batu (@pelinbatutr) July 3, 2019