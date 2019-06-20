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20.06.2019
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GRİ Sahne, yedinci yaşını kutluyor

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Haziran 2012 tarihinde Ümit Doğan ve Seda Yüz tarafından kurulan bağımsız tiyatro sahnesi GRİ Sahne yedinci yaşını kutluyor. İstanbul’da bağımsız tiyatro sahnesinin önemli ayaklarından birisi olan GRİ Sahne, yedi yıl içerisinde sahnelediği on beş oyunla bağımsız sahnede adından söz ettirdi.

Sahneledikleri oyunlarla ödüller alan, yurt içi ve dışındaki festivallerden başarıyla dönen ekip yeni sezonda sahnelerinin bilinirliğini arttırmak ve oyunlarını daha çok seyirciye ulaştırmak istiyor.

Yaz döneminde ise GRİ Sahne, sahnesini genç oyunculara açıyor. GRİ Oyunculuk Akademisi yaz döneminde oyunculuğu denemek isteyen ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenler için bir eğitim programı düzenliyor. 6 Temmuz’da başlayacak eğitim haftada bir gün olmak üzere iki ay sürecek. Öğrenciler, oyunculuğa farklı bakış açılarından bakarak farklı oyunculuk becerilerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Yeni sahne yeni heyecan

Beş sezon Şişli’deki sahnelerinde seyirciyle buluşan ve sonrasında kentsel dönüşüm nedeniyle sahnelerini boşaltmak zorunda kalan ekip iki sezon başka sahnelere konuk olmasının ardından bu sezon yeni sahnelerine taşındı. Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu’ndaki bir marangoz atölyesini tiyatro sahnesine dönüştüren ekipe bu yıl iki yeni oyunla seyirciyle buluştular. GRİ Sahne’nin kurucularından Ümit Doğan, “Bu bizim ikinci tecrübemiz. İlk sahnemizi çok sevmiş ve benimsemişti. İlk tecrübelerimizden öğrendiklerimizi burada kullandık. Haliyle daha iyi bir tiyatro sahnesi oldu. Bence İstanbul’un en iyi ve kullanışlı küçük sahnesini yaptık” diyor.

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Yeni sezonda iddialı oyunlarla geliyorlar

GRİ Sahne bu sezon oynadıkları iki oyununa ek olarak yeni sezonda beş yeni oyun daha sahnelemeyi planlıyor. Aynı zamanda seyircinin beğenisini kazanmış oyunları da kendi sahnelerine davet etmeyi planlıyorlar. GRİ Sahne’nin kurucularından Seda Yüz, “GRİ Sahne’ye gittiğimde iyi oyun izlerim imajını korumak ve daha ileri taşımak istiyoruz” diyor.

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Gri Oyunculuk Akademisi yaz okulu başvuru formu için tıklayın.

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