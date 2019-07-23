GSF’de akademisyenlerin görevden alınmasına tepki

BERKAY SAĞOL

İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin (GSF), Tınaztepe’ye taşınması tartışmaları sürerken, DEÜ GSF Dekanlığı tarafından 5 akademisyenin idari görevlerinden alınması yeni bir tartışma yarattı. Akademisyenlerin görevden alınmasını BirGün’e değerlendiren Eğitim Sen İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Ulaş Yasa, “İdari görevden almalar hukuksuzluğun en ayyuka çıkmış halidir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise, Kültürpark’a taşınma teklifini yeniden gündeme getirerek, “Kültürpark Platformu’nu ikna etmek kolektif aklın meselesidir. Sadece benim meselem değildir. Kişisel olarak bir şey söylüyorum. Ben ‘olabilir’ diyorum” dedi.

“HUKUKSUZLUĞUN EN SOMUT HALİDİR”

Akademisyenlerin idari görevlerinden alınmasına tepki gösteren Ulaş Yasa, hocaların yalnızca hakkını arayanların yanında durdukları için görevden alındığını belirtti. Yasa, “Kendini iktidarın gölgesi sana rektörler, ne yapsak nasıl olsa yanımıza kâr kalacak diye düşünen rektörler üniversitelerde hukuksuzca çalışmaya devam ediyor. Dün ‘görülen lüzum üzerine’ diyerek, hiçbir gerekçe gösterilmeden idari görevlerinden alınan hocalarımız bu hukuksuzluğun en somut halidir” diye konuştu.

Fakültenin taşınmasının durdurulması için yarın saat 13.00’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesine dilekçe verileceğini söyleyen Yasa, “Şu anda fakültenin olduğu bina depreme dayanıklı değilse zaten kimsenin can güvenliği tehlikeye atılmaması lazım. Ancak bu raporlar artık güven yitirmiş Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanmış durumda. Biz o binalar için tarafsız bir şekilde meslek odalarının ve uzmanların yeniden bir rapor hazırlamasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“GSF’Yİ İMECEYLE YAPACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilmesi sonrasındaki yaptığı teklifi yeniden gündeme getirdi.

Konuyla ilgili Egedesonsöz’e konuşan Tunç Soyer, “Kültürpark Platformu’nu ikna etmek kolektif aklın meselesidir. Sadece benim meselem değildir. Kişisel olarak bir şey söylüyorum. Ben ‘olabilir’ diyorum. Bu benim kişisel fikrim. Burada ortak akıl ne ortaya koyacak onu bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. İzmirlinin pamuk ellerini cebe atmasını sağlayacağım. Sadece belediye bütçesinden bunu yapmayacağım. Bütün İzmir’in iftihar meselesi olacak. Fakülteyi ortak bir çaba, imeceyle yapmak İzmir’e yakışır. Bizim belediye olarak ya da başkan olarak şahsen rektörle sürekli bir araya gelebilecek bir durumumuz yok. Biz zaten teklifimizi yaptık. Onlar da ‘tamam’ dedi. Bundan sonrası onların bileceği iştir. Önerimi resmen kamuoyuyla paylaşacağım. Rektör hanımın normal olarak şunu yapması beklenir. Medeniyet budur. İnsan, ‘teşekkür ederiz, üstünüze vazife olmayan bir şeye giriştiniz. Allah sizden razı olsun’ bekler. Benim vazifem zaten değil. Onları ve üniversiteyi rahatlatacak bir öneri getiriyorum. Yakışan budur” şeklinde konuştu.