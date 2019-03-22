Güçbirliği işçileri: Kıdem tazminatı hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz

İzmir Tire Organize Bölgesi’nde kurulu Güçbirliği Holdinge bağlı iplik üretim fabrikası işçileri ücretlerini, fazla mesailerini ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesi ile basın açıklaması yaptı.

Konak Sümerbank önünde bugün bir araya gelen Güçbirliği İplik fabrikası işçileri, bir kez daha işveren Kemal Zorlu’ya seslenerek alacaklarının ödenmesini istedi.

Türk-İş’e bağlı Teksif Sendikası İzmir Şube Sekreteri Uğur Borlu, basın açıklamasında yaptığı konuşmada, “Yaklaşık 15 günde bir Tire’den buraya eylem yapmaya geliyoruz. Maalesef işverenimiz Kemal Zorlu’dan hiçbir somut adım yok. Hakkımız olan kıdem tazminatı hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kemal Zorlu’nun bu zulme son vermesini istiyoruz” dedi.

Borlu, tüm hakları ödeninceye kadar 15 günde bir eylem ve basın açıklamalarını İzmir’in çeşitli yerlerinde ve Kemal Zorlu’ya ait işyerlerinde devam edeceklerini kaydetti.

Türk-İş 3 Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım’da yaptığı konuşmada Güçbirliği Tekstil işçilerine haklarını alıncaya kadar her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Güçbirliği Tekstil işçilerinin eylemine Belediye-İş Sendikası İzmir 1 ve 2 Nolu Şube yöneticileri, TES İş İzmir 1 Nolu Şube yöneticileri ile TMMOB İzmir İl Koordinasyon kurulu yöneticileri de destek verdi.

İşçiler sık sık, “Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz”, “Zafer direnen emekçilerin olacaktır” ve “Kemal Zorlu çocuklarımızın geleceği ile oynama” sloganları attı.

Hammadde sattığı şirketlerden birine, FETO soruşturması kapsamında el konulması üzerine parasını alamadığı için krize girdiği belirtilen Güçbirliği Tekstil, Mayıs 2016’da üretime ara vererek işçileri işten çıkarmıştı.

150 İşçiden 120’sinin Teksif Sendikasına üye olduğu işçiler daha öncede şirketin İzmir Çankaya’da bulunan merkezi önünde bir araya gelerek eylem ve basın açıklaması yapmışlardı. Yaklaşık 3 yıldır ücretlerini, fazla mesailerini ve tazminatlarını alamayan işçiler 15 günde bir Tire’den İzmir’e gelerek basın açıklaması ile seslerini duyurmaya çalışıyor.