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12.07.2019
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Gül, yeni parti ve S-400 sorularını yanıtsız bıraktı

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11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak için geldiği Kayseri’de, gazetcilerin S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.  

Gül, Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Mezuniyet alanına giderken basın mensuplarının kendisine yönelttiği S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Gül, “Kayseri’de bulunma nedenim eğitim maksatlıdır. Başka açıklamalar yapıp bu eğitim faaliyetini gölgelemek istemem” dedi.

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