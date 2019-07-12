Gül, yeni parti ve S-400 sorularını yanıtsız bıraktı

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak için geldiği Kayseri’de, gazetcilerin S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Gül, Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Mezuniyet alanına giderken basın mensuplarının kendisine yönelttiği S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Gül, “Kayseri’de bulunma nedenim eğitim maksatlıdır. Başka açıklamalar yapıp bu eğitim faaliyetini gölgelemek istemem” dedi.