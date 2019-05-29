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29.05.2019
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Gülen’e ‘mehdi’ diyen eski hakime ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için "mehdi" ifadesini kullanan eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

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Görevde bulunduğu sırada yazdığı bir gerekçeli kararda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için “mehdi” ifadesini kullanan eski hakim tutuklu sanık İlhan Karagöz, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İlhan Karagöz katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Karagöz, suçlamaları reddetti. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karagöz’ün “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Cezada herhangi bir indirim yoluna gitmeyen ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar veren heyet, sanık Karagöz’ün ev ve üst aramasında ele geçen 1 dolarlık banknotun delil olarak saklanmasını hükme bağladı.

Kararın açıklanmasının ardından Mahkeme Başkanı Tamer Keskin, “Hangi suçtan ceza verdiniz?” diye soran İlhan Karagöz’e, “Anayasa’yı ihlal suçu” cevabını verdi. Keskin, Karagöz’ün, “Silahlı terör örgütü suçundan ceza vermediniz mi?” sorusunu “Hayır” diyerek yanıtladı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski hakim Karagöz’ün yargılandığı dava, İstanbul’da görev yapan ve FETÖ iltisakları nedeniyle görevden alınarak yargılanan eski hakim ve savcılar arasında en yüksek oranlı cezanın alındığı dava oldu.

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