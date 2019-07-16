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17.07.2019
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Gülen’in Türkiye’ye iadesi için ABD’de lobicilik ile suçlanan Bijan Rafiekian davasında jüri belirlendi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’ın geçmişte iş ortağı olan İran asıllı ABD’li Bijan Rafiekian’ın davasında jüri üyeleri belirlendi.

Virginia Alexandria Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, Rafiekian’a Fethullah Gülen’in iadesine yönelik ABD hükûmetini ikna etmek için Türkiye adına lobi yapma suçlaması yöneltiliyor. 

Aralık 2018’de açılan davanın dayandığı 21 sayfalık iddianamede, Fethullah Gülen’in ismi doğrudan geçmiyor. Gülen, “imam, yazar ve siyasi figür” olan bir Türk vatandaşı şeklinde tanımlanıyor. 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Bijan Rafiekian, yabancı bir hükûmet adına kayıt dışı lobicilik yapmak ve Gülen’in iadesi için komplo kurmakla itham ediliyor.

Davada Rafiekian’ın eski müşterisi Türkiye-ABD İş Konseyi üyesi Ekim Alptekin de aynı iddialarla suçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, davaya ilişkin “Türkiye’yi haksız yere ABD’deki düzenlemelerden kaçınmak için komplo kurmakla suçlama girişimlerinden derin endişe duyuyoruz” açıklaması yapmıştı.

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