Gümüşhane’de kimyasal atık su tehdidi Meclis gündeminde

CHP’li Aydoğan, Gümüşhane’de merkeze bağlı Karamustafa Köyü’nde özel bir şirkete ait bakır maden ocağından sızan kimyasal içerikli atık suların Karamustafa Deresi’ne karışmasını Meclis gündemine taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Gümüşhane’de merkeze bağlı Karamustafa Köyü’nde özel bir şirkete ait bakır maden ocağının ayrıştırma tankından atık barajına nakil yapan borunun patlaması sonucu kimyasal içerikli atık suların Karamustafa Deresi’ne karışmasını Meclis gündemine taşıdı. Sızıntının karıştığı derenin geçtiği dört köy ve dere yatağına çöken kimyasal maddeler nedeniyle Tirebolu’ya kadar ulaşacak bir felaketle karşı karşıya olunduğuna ilişkin uyaran Aydoğan, araştırma önergesi verdi.

Yetkililerin konunun ciddiyetinin farkında olmadığını belirten Aydoğan, “Gümüşhane’den gelen bir ekip analiz yapmış ve edişe edilecek bir şey olmadığını belirtmiş. Fakat biz biliyoruz ki Gümüşhane’de o analizi gerçekleştirecek bir teknik ekip yok” dedi. Aydoğan, kimyasal atıkların karıştığı Karamustafa Deresi’nin dört köyün içinden geçtiğini ve vatandaşların bahçe sulama ve hayvan sulama gibi ihtiyaçlarını bu dereden karşıladıklarını, yöre halkının da tedirgin olduğunu ifade etti.

ÖNLEM ALINMALIDIR

Uzmanlarla görüşüp bilgi aldığını belirten Aydoğan, şunları söyledi:

“Siyanür her ne kadar farklı kimyasallarla ayrıştırma olsa da tehlike sürüyor. Dere yatağına çöken ve kalıcı hasar bırakacağı ifade edilen kimyasalların uzun vadede daha büyük felaketlere sebep olacağı da tarafımıza gelen bilgiler arasında. Bu felaketin sınırlarının dereler aracılığı ile Tirebolu’ya kadar uzanacağı da öngörülüyor. Kurumların acilen vadi boyunca Karamustafa’dan Torul Barajı’na kadar dereden su kullanımını direk ve dolaylı yollardan engellemesi gerektiği de yine çevreci dostlarımız tarafından ifade ediliyor. Benzer çevre felaketlerinin yaşanmaması için ivedi olarak denetim ve kontrollerin yapılması gerekliliği açıktır. Yaşanan bu olayın felakete dönüşmesi ve binlerce insanın zarar görmesi an meseledir.”