Gümüşhane’de maden tehlikesi

Gümüşhane’de faaliyete geçen maden ocağı tepkiye sebep oluyor. Doğal hayata ve bölgedeki Karaca Mağarası’na zarar verecek olan madene karşı köy halkı imza toplayarak ocağın faaliyetinin durdurulmasını istedi.



Kentte, İkisu Köyü mevkiinde bulunan eski adıyla Krom Vadisi’nde, bir süre önce faaliyete geçen mermer ocağı tartışması sürüyor. Damlataşı şekilleri, sarkıtlar, dikitler, mağara çiçekleri ve traverten basamakları ile bir doğa harikası olarak nitelendirilen ‘Karaca Mağarası’nın ve bölgedeki doğal alanların zarar göreceğini düşünen İkisu köyü sakinleri, bir araya gelerek düzenlediği basın açıklamasıyla, ocağa tepkilerini dile getirdi. Köylüler, imza toplayarak, mermer ocağının faaliyetinin durdurulması için hukuksal süreç başlatacaklarını ifade etti.



Köylüler adına konuşan Jeoloji Mühendisi Mutlu Gürler, “Türkiye’nin gözbebeği, Karadeniz’in nadide parçası, Zigana zirvelerinin yamaçlarını kapsayan tarihi Krom Vadisi’nin, Gümüşhane’mizin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Karaca Mağarası’nın da bulunduğu Harava Vadisi, tehlike altındadır” dedi.



Gürler, “Türkiye’de turizmin gelecekte de sürekli korunabilir, sürdürebilir en önemli geçim kaynaklarından birisi olduğunu biliyoruz. Gümüşhane’de madencilikte bir gerçektir, buna rağmen bir turizm vadisinde bir madencilik faaliyetinin katliam olduğunu düşünüyoruz. Köyümüzde, köy bütünlüğünü koruyacak şekilde bütün köy sakinlerimizle bu sürece karşı olduğumuzu, bu sürecin bizim bilgimiz dışında işlediğini, bundan dolayı büyük bir üzüntü yaşadığımızı ifade ettik” diye konuştu.



“Madenlerin çıkarılabilmesi için üstündeki Karaca Mağarası ve eşdeğerindeki mağaraların bulunduğu kireçtaşı seviyelerinin topyekûn kaldırılması gerekir” diyen Gürler sözlerini, “Peyzaj bütünlüğünün bozulmadan bu işletmenin yapılması mümkün değil. Gümüşhane’nin nadir bölgelerinden Harava Köyü ve İkisu Köyü civarında bu faaliyetleri doğru bulmuyoruz ve buna karşı bütün köylülerimiz olarak ortak bir imza kampanyası başlattık ve mahkeme sürecini başlatmış bulunuyoruz” diye sürdürdü.