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12.07.2019
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Gümüşhane’de yol kenarında lahit bulundu

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Fotoğraf: DHA

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri Süleymaniye Mahallesi’nde yol kenarında 19’uncu yüzyılın başlarına ait olduğu tahmin edilen lahit bulundu. Lahit, teslim edildiği müze yetkililerince korumaya alındı.

Süleymaniye Mahallesi’nde oturan Süleyman Ateş, yolun alt tarafından üzerinde saksı ve çiçek desenlerinin olduğu taşı fark etti. Taşı alan Ateş, müze yetkililerine götürdü. Taşın yapılan incelemesinde 19’uncu yüzyılın başlarına ait olduğu tahmin edilen lahitin parçası olduğu belirlendi. Lahit, müze yetkililerince korumaya alındı.

Trabzon’da yaşadığını, yaz tatillerini memleketi Gümüşhane’de tarihi mekanları gezerek değerlendirdiğini anlatan Süleyman Ateş, “Yolda bulduğum lahiti araca koyarak müzeye teslim ettim.Tarihi açıdan çok faydalı olacağına inanıyorum. Görselliği olan ve korunması gereken bir eser. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha hassas olması gerektiğini düşünüyorum,” dedi. 

Tarihçi- yazar Serhat Doğan da Süleymaniye Mahallesi’nin tarihinin 1560’lı yıllara dayandığını ve o yıllarda Ermeni, Rum ve Türk milletlerinin birlikte yaşadığını hatırlatarak, “Böyle bir birlikteliğin folklorik olarak yansıması gayet normal. Camii, kilise ve mezarlıklar bir arada. Burada 19’uncu yüzyılın başlarına ait bir mezar taşı bulunmuş. Vatandaşımız bilinçli bir davranış sergileyerek müze müdürlüğümüze taşı vermiştir. Süleymaniye mahallesi zengin bir coğrafya, burada yapılacak kazılarla birçok kalıntı gün yüzüne çıkarılabilir,” diye konuştu.

Kaynak:DHA

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