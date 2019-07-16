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17.07.2019
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Günde 20 saat çalıştırılan stajyer gemide ölü bulundu

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Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Mustafa Koç, staj yaptığı GANNET S gemisinde ölü bulundu.

Ağabeyi İsmail Koç, Mustafa’nın ağır ihmaller sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Günde ortalama 20 saat çalıştırılan genç denizciye kimyasal kalıntılar bulunan tanklar bile temizletilmişti. Yapmaması gereken bir çok işi yaptığı öğrenilen Mustafa, hiç bir sağlık problemi yokken yapılan otopsiye göre akciğer enfeksiyonundan yaşamını yitirdi.

Genç stajyerin ağabeyi İsmail Koç ve Genç GEMİMO, Mustafa Koç’un ağır ihmaller sonucu öldüğünü açıkladı. Ailesi ve arkadaşları olayı sosyal medyadan kamuoyuna duyurdu, yayngınlaşmasını istiyorlar.

20 saat çalıştırılan genç denizciye kimyasal kalıntılar bulunan tanklar bile temizletilmişti.

Mustafa Koç, Chemfleet ve Armador Tankers firmaları aracılığıyla 3 ay staj için İstanbul’dan Hindistan’a hareket etti.

Staja başladığı gemi GANNET S, fırtınadan dolayı limana yanaşamadı ve Mustafa Koç, firmanın aracı olduğu hijyenik olmayan bir otelde konaklamak zorunda kaldı.

Mustafa Koç’un 11 gün sonra katılabildiği GANNET S gemisi Hindistan’dan Cibuti’ye doğru seyre başladı.

18 GÜN BOYUNCA GÜNDE 20 SAAT ÇALIŞTIRILDI

Karar’da yer alan haber şöyle: 18 gün boyunda günde ortalama 20 saat çalıştırılan Mustafa Koç, ayrıca yatması gereken kamarada Guardlar kaldığı için kendisine revirde kalması söylendi. Geminin A / C havalandırma sistemi bozuk olduğu ve kaldığı revirdeki vantilatör alınmış olduğundan dolayı, ortalama 45 derece olan bir mekanda uyumak zorunda kaldı.

KİMYASAL KALINTILAR BULUNAN TANKLAR TEMİZLETİLDİ

Gemide stajyerlerin temizlemesinin yasak olduğu, 20 metre derinliğinde, bir metre açıklığı olan ve ortalama sıcaklığı 50 derece olan bir tankı birinci zabitin seçenek bırakmaması sebebiyle temizlemek zorunda kalan Koç, 18 gün boyunca benzer koşullarda çalıştı.

11 Temmuz sabaha karşı 4 civarı Cibuti Limanı’nda vardiyası olmasına rağmen, yorgunluğundan dolayı uyandırılamadığı iddia edilen Mustafa Koç’un, sonrasında sabah 8 civarında uyandırılmak için odasına girildiğinde öldüğü anlaşıldı.

SAĞLIK SORUNU YOKTU

Cibuti’de yapılan otopsi sonuçlarına göre, akciğer enfeksiyonu yüzünden hayatını kaybeden Mustafa Koç’un staj öncesi, gemi adamı olmak için detaylı sağlık kontrollerinden geçtiği ve gerekli olan aşıların tamamını yaptırdığı bildirildi.Koç’un öncesinden de herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi.

TMMOB Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası Öğrenci Kolu da konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Genç GEMİMO’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yaşanan olayın normal olmadığı ihmal sonucu olduğu vurgulandı.

“Arkadaşlarımız ağır çalışma koşullarında ve üstlerinden gelen baskıdan dolayı hayatlarını kaybetmektedir” denilen açıklama şu şekilde:

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