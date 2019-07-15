Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu, güneşli günlerde güneş gözlüklerinin mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi. Özellikle yaz aylarında deniz, havuz ve kumun UV ışınlarını direkt yansıttığına dikkat çeken Yaycıoğlu, güneş ışınlarının zararlı etkilerinin kendini hemen göstermediğini ve uzun sürede açığa çıkabileceğini söyledi.

UV nedir, nasıl etkiler?

Yaycıoğlu, dünya yüzeyine gelen mor ötesi ışınlarının yüzde 95’ini UV-A ışınlarının oluşturduğunu ifade ederek, “Genelde tüm sene boyunca aynı şiddette gelen bu ışınlar, UV-B ışınlarına göre daha az etkili olsa da çok daha yoğun olduğu için ciltte yaşlanma, kanser ve gözde bazı katarakt tiplerine sebep olabiliyor. UV-B ışınları ise, dünyanın ekseni güneşe doğru açı yaptığı için özellikle yaz aylarında ve bilhassa sabah 10 ile öğleden sonra 4 arasında daha etkili oluyor. UV ışınlarının göz çevresindeki ciltte lekelenme, incelme, kırışıklık, kanser, göze et yürümesi, katarakt ve sarı nokta hastalığına sebep olabiliyor” dedi.

UV koruması ne kadar olmalı?

Göz Hastalıkları Uzmanı Yaycıoğlu, normalde güneşli, parlak ışıklı ortamlarda göz bebeklerinin göze zararlı ve fazla ışığın girmesine engel olmak amacıyla küçüldüğünü belirterek, “Güneş gözlüğünün gözü koruma özelliğinin rengi veya koyuluğuna değil, camların kalitesi ve UV filtresi bulunmasına bağlı oluyor. UV filtresi, gözlük camının hamurunda bulunur. Gözlük alırken yüzde 100 UV koruması olması gerektiği unutulmamalıdır. Güvenilir olmayan yerlerden ve sokak tezgâhlarından güneş gözlüğü alınmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Gözlüğün çerçevesi de önemli

Gözlük çerçevelerinin yüzün boyutları ile doğru orantılı olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yaycıoğlu, “Açık alanda kullanılacak gözlüklerde güneşten korunma amaçlı olarak, geniş ve yan taraftan gelecek ışınları kıracak şekilde yanlara doğru eğimli çerçeveler tercih edilmelidir. Ancak araç kullanırken güneş gözlüğünün çerçeve ve saplarının ince olması, görme alanını kısıtlamaması gerektiği unutulmamalıdır. Çerçevenin ve gözlük camının materyali kullanım amacına uygun olmalı, aynı zamanda emniyetli, konforlu ve fonksiyonel olmalıdır” diye konuştu.

Yaycıoğlu, gözlük camlarının renginin seçimini şöyle açıkladı:

Kahverengi camlar: Günlük kullanıma uygun camlardır. Işığın kalitesini, kontrast ve derinlik hissini artırır. Ancak renklerde bir miktar değişime yol açabilir. Güneşli havalarda ve parlak ışıklı ortamlarda tercih edilebilir.

Gri ve yeşil camlar: Renkleri değiştirmeden ışığın şiddetini azaltır. Renk değişikliğine sebep olmadığı için günlük kullanıma uygundur. Bu grubun koyu tonları normalden parlak koşullarda ışık parlamalarını azaltır ve derinlik hissini artırır. Özellikle araba kullanma gibi renkleri görmenin önemli olduğu durumlarda tercih edilmelidir.

Sarı, altın rengi ve amber: Kontrastta ve derinlik hissinde belirgin artış sağlar ancak parlak ışıklardan koruyucu özellikleri düşüktür. Mevcut ışığı artırdığı için orta ve hafif ışık koşullarında kullanışlıdırlar. Kontrastı da arttırması sebebi ile sisli bulutlu havalarda kar sporları için idealdir.

Pembe ve kırmızı camlar: Az ışıklı ortamlarda netliği ve kontrastı artırır, uzun süre kullanıldığında göz yorgunluğunu azaltır.

Mavi ve mor camlar: Özellikle kozmetik amaçlıdır, ancak bir dereceye kadar kamaşmayı azaltır, konturları belirginleştirir. Renk algısını artırır.