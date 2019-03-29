6.6 C
Istanbul
30.03.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Güneş sisteminin dışında Satürn büyüklüğünde gezegen keşfedildi

Güneş sisteminin dışında Satürn büyüklüğünde gezegen keşfedildi

birgun.net birgun.net
İllüstrasyon: Gabriel Perez Diaz, Instituto de Astrofísica de Canarias

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) geçen yıl Nisan ayında uzaya fırlattığı TESS teleskobunun Güneş Sistemi’nin dışında Satürn büyüklüğünde bir gezegen keşfettiği açıklandı.

TESS’ten Ocak ayında gelen verileri değerlendiren Iowa Üniversitesi uzmanları, dev bir gaz kütlesinden oluşan “TOI 197.01” adı verilen gezegenin, Güneş’ten biraz daha büyük ve ağır 5 milyar yaşındaki sıcak bir yıldızın yörüngesinde olduğunu duyurdu.

‘Sıcak Satürn’

Yörüngedeki bir turunu 14 günde tamamlayan TOI 197.01’in yıldıza görece yakın bir mesafede seyretmesi nedeniyle yüzeyinin sıcak olduğu belirtiliyor. Uzay bilimciler bu nedenle yeni gezegene “Sıcak Satürn” de diyor.

İlginizi çekebilir:  Rus kozmonot Bykovsky yaşamını yitirdi

Astrosismologlar, yeni gezegenin varlığını sismik dalgaları inceleyerek ortaya çıkardı. Sismik dalgalar yardımıyla yıldızların çapı ve kütlesi de belirlenebiliyor.

“Gezegen avcısı” olarak bilinen TESS teleskobu, gökyüzünde Kepler teleskopundan 400 kat daha büyük bir alanı tarıyor. 4 geniş açılı kamerası bulunan teleskop 2 yıl içinde gökyüzünün yüzde 85’ini tarayabilecek bir kapasiteye ulaşacak.

Kepler’in yerini alan TESS, geçen yıl Güney Afrikalı iş adamı Elon Musk’a ait Space X Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

NASA’nın 2009’da uzaya gönderdiği Kepler uydusu yakında görevini tamamlayacak.

Şimdiye kadar pek çok dış gezegen keşfeden ve bu yıl yakıtı bittiği açıklanan Kepler, uzayda terk edilecek.

Teleskop, Güneş’in etrafında dolaşmaya devam edecek ve Dünya’ya Ay’ınki kadar bir mesafede olacak.

KaynakBBC Türkçe
- Reklam -

SON HABERLER

Avrasya Araştırma: İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP kazanıyor

birgun.net -
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Ankara, İstanbul...
Devamını Oku

Erdoğan, tüm İstanbul adaylarını toplayıp TRT 1 canlı yayınına çıktı

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve İstanbul'da...
Devamını Oku

“2,5 milyon kişiye istihdam bulacaksa şimdi bul, oy al. Niye seçimden sonra?”

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir ülkenin güçlenmesi, dinamik yapısını koruması ve...
Devamını Oku

Sandık güvenliği nasıl sağlanır?

birgun.net -
Müşahitlerin görevleri neler? Sandıkları nasıl koruyacağız? İşte sandık güvenliği...
Devamını Oku

Mermi fiyatlarındaki indirim, ‘enflasyonun psikolojik etkisini azaltmak için’ yapılmış

birgun.net -
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kapsamında mermi fiyatlarında yüzde...
Devamını Oku

BUDO seferlerine fırtına engeli

birgun.net -
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 30 Mart'taki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal...
Devamını Oku

Cumhur İttifakı’nda ‘Isparta’ çatlağı: ‘Miting yapacağımız alana TIR park ettiler’

birgun.net -
Isparta Belediye Başkanı ve MHP Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın,...
Devamını Oku

Zeynep’in ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

birgun.net -
Kırklareli'nde dün gece metruk binada cansız bedeni bulunan Zeynep Esin'in (11) katil...
Devamını Oku

Yavaş: Makam araçlarını ortadan kaldıracağız, sıkı bir tasarrufa gireceğiz

birgun.net -
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Habertürk'te Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent...
Devamını Oku

Alper Taş: Biz büyük balıkların karşısında, küçük kara balıkların yanındayız

birgun.net -
Alper Taş'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Bizi küçümsediler, ciddiye almadılar....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi