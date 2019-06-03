Güneşlenirken sağlığınızdan olmayın

Yazın gelmesiyle kavurucu sıcaklar başladı. Tatil sezonunu açan yurttaşlar plajlarda bronzlaşmak için güneşin altında kavruluyor. Olumlu etkilerinin yanı sıra, güneşin cilde zararları da bulunuyor. Özellikle öğlen saatlerinde maruz kalınan güneş ışınları, insan sağlığı için oldukça zararlı. Bu nedenle güneş ışınlarından kontrollü korunmamız şart.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hakan Buzoğlu ve Uzman Dr. Nurcan Arzuhal Afşar, güneşten korunma yollarını BirGün’e anlattı.

Buzoğlu, D vitamini sentezi için güneşe ihtiyaç olduğunu aktararak, “Güneşten korunmak zorundayız ama korunurken de D vitamini sentezini kaçırmamalıyız” dedi.

Şapka, güneş gözlüğü ve gölgede kalınarak güneşten korunacağını ifade eden Uzman Dr. Buzoğlu, özellikle gün ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında güneşin altında kalınmasınını ifade etti.

Güneşten korunma abartılmamalı

Güneş koruyucuları hakkında bilgi veren Uzman Dr. Buzoğlu,

“Önemli olan ilk nokta bulunduğumuz bölgenin güneş yoğunluğu. İkincisi ise kişinin cilt tipi. Türk insanının teni ne koyu tenli ne açık tenli. Bu nedenle en az 20 koruma faktörlü ürün kullanmamız yeterli” dedi. Uzman Dr. Buzoğlu, güneşten korunmanın abartılmaması gerektiğini söyleyerek cilt kanseri olan kişilerin güneşten daha katı korunmaları gerektiğinin altını çizdi.

Güneş ışınları cildi Yaşlandırır

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nurcan Afşar, ise cildi yaşlandıran en önemli faktörün güneş ışınları olduğuna dikkat çekerek şunları anlattı:

“Özellikle vücudun açıkta kalan ve yaşlanmanın erken görüldüğü yüz, el ve boyun bölgelerini korumamız lazım. Bu gölgelerin erken yaşlanmasını istemiyorsak güneşten korumalıyız. D vitamini ciltten sentezleniyor. Bu sentezi bloke etmemek için vücudun diğer kısımlarını kontrollü korumamız lazım” ifadelerinde bulundu.

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Güneş kremleri nasıl seçilmeli?

Uzmanlar, güneş kremlerinin seçiminde titiz davranılmasını vurgulayarak kremlerin nasıl seçileceği konusunda şu uyarılarda bulundu:

• Cilt tipine göre seçilmeli.

• Zararlı kimyasallar içermemeli.

• Bilindik ve güvenilir marka olmalı.

• En az 20 faktör kullanılmalı.

• Ultraviyole A’ya (UVA) karşı koruyucu özelliği belirtilmiş olmalı.

• Yüz bölgesi için 5-10 ml, tüm vücut için en az 30 ml miktarda sürülmesi gerekir.

• Her ne kadar suya dayanıklı yazsa da 11.00 – 13.00 – 15.00 saatlerinde güneş koruyucular tekrar sürülmeli.