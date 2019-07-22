28.6 C
Istanbul
22.07.2019
Anasayfa DÜNYA Güney Asya’daki sel felaketinde ölü sayısı 300’ü aştı

Güney Asya’daki sel felaketinde ölü sayısı 300’ü aştı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Güney Asya ülkeleri Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısının 300’ü aştığı belirtildi. 

Bangladeş, Hindistan ve Nepal’in bazı bölgelerinde etkili olan sel felaketinde ölü sayısı 300’ü geçti. Bangladeş’te son iki haftada en az 47 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, Nepal’de ise sel ve toprak kayması nedeniyle 120 kişinin öldüğü ya da kayıp olduğu ifade edildi. 

Bangladeş’te en az 700 bin kişi sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Bangladeş’in merkezindeki en az beş bölge sel riski altında bulunurken, iki nehirde ise su seviyeleri yükselmeye devam ediyor. Bazı bölgelerde, su baskınlarının şiddetli olmasından dolayı yardım malzemelerinin halka ulaştırılamadığı kaydedildi. 

Yıldırım isabet etmesi sonucu 41 kişi öldü 

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısının 41’e yükseldiği belirtildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Bihar, Mizoram eyaletleri ile Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Assam’da eyalet genelinde şiddetli yağışlardan 5.3 milyon kişinin etkilendiği ve 755 tahliye merkezi kurulduğu belirtildi. 

İlginizi çekebilir:  Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor

Kaynak:İHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,520AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Güney Asya’daki sel felaketinde ölü sayısı 300’ü aştı

birgun.net -
Güney Asya ülkeleri Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı...
Devamını Oku

İBB: Avcılar’daki ‘Batı Nil Virüsü’ ile mücadele çalışmaları artırıldı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avcılar'da sivrisinek yoluyla bulaştığı tespit edilen  "Batı Nil...
Devamını Oku

Aydın’da iş cinayeti: Yurt inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

birgun.net -
Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü'nde yapımı süren yurt inşaatında iş cinayeti yaşandı.
Devamını Oku

Düzce’deki sel felaketinde kaybolan bir çocuğun cansız bedeni bulundu

birgun.net -
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde...
Devamını Oku

Akademisyen Ceren Damar’ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

birgun.net -
Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail H. hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık...
Devamını Oku

Tuğba Toptaş Avrupa 3.’sü oldu

birgun.net -
Karslı atlet Tuğba Toptaş, İsveç Boras’ta yapılan 25. Avrupa Atletizm U20...
Devamını Oku

Marmaris’te misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

birgun.net -
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, misinalara dolandığı için yüzemeyen caretta caretta, yurttaşlar tarafından kurtarılıp,...
Devamını Oku

Hindistan’ın geçen hafta son anda ertelenen Ay görevi başlatıldı

birgun.net -
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), geçtiğimiz hafta başında teknik aksaklık nedeniyle fırlatmaya...
Devamını Oku

İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonu: 271 milyon dolar ele geçirildi

birgun.net -
İstanbul Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere...
Devamını Oku

Odunpazarı’nda ‘Akşamlar Birlikte Güzel’ etkinliği

birgun.net -
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için Akşamlar...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi