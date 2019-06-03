Güney Kore medyası ‘Çalışma kampına gönderildi’ dedi, Kim Jong-un’la konserde görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un “sağ kolu” olarak bilinen ve çalışma kampına gönderildiği iddia edilen eski istihbarat yetkilisi General Kim Yong-chol, Pazar günü Kim Jong-un ile birlikte bir konserde görüldü.

BBC‘nin haberine göre, Kuzey Kore medyasında yayımlanan görüntülerde Kim Yong-chol, Kim Jong-un’un solunda görülüyor. Kim Jong-un ve Kim Yong-chol arasında üç kişi var.

Güney Kore medyası ve hükümeti daha önce de Kuzey Koreli bazı kişilerle ilgili “tasfiye” iddialarında bulunmuş ancak söz konusu kişiler daha sonra Kim Jong-un’un yanında görülmüştü.

Kuzey Koreli şarkıcı Yon Song-wol’un 2013’te “orkestrasının önünde makineli tüfekle vurulduğu” iddia edilmiş ancak şarkıcı da 2018’de Seul’daki Kış Olimpiyatları öncesi Kuzey Kore takımıyla birlikte görülmüştü.