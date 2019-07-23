Güney Kore: Rus askeri uçağına uyarı ateşi açtık

Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-15k tipi savaş uçaklarının Rus askeri uçağına yönelik “hava sahasını ihlal ettiği” gerekçesiyle uyarı ateşi açıldığını belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus uçağının Dokodo adaları yakınlarında hava sahası ihlâli yaptığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında F-15k ve F-16k tipi savaş uçaklarının hava sahası ihlâl üzerine havalandığı, Rus uçağa yönelik uyarı ateşi açıldığı ifade edildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Bu tür olayları son derece ciddiye alıyoruz. Eğer tekrarlanırsa daha ciddi tedbirleri devreye sokacağız” denildi.

Rus uçağının önce hava sahasını terk ettiği ancak birkaç dakika içerisinde yeniden hava sahası ihlâli yapması üzerine bir kez daha uyarı ateşi açıldığı da açıklamada yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın olayla ilgili yaptığı açıklamada, Güney Koreli pilotların uyarı atışı yapmadığı belirtildi. Açıklamada, “Rus pilotlar kendilerini tehdit altında hissetseydi yanıt gecikmezdi” denildi.

Güney Kore ve Rusya arasında daha önce benzer bir olay yaşanmamıştı.