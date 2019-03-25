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26.03.2019
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Güney Kore’de Mitsubishi’nin varlıklarına el koyma kararı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: depophotos

Japonya’nın Kore Yarımadası’ndaki sömürge yönetimi döneminde ‘Koreli işçileri zorla çalıştırdığı’ suçlamasıyla mahkum olduğu tazminatı ödemeyi kabul etmeyen Japon şirketi Mitsubishi’nin ülkedeki varlıklarına el konulmasına onay verdi.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Daejeon Bölge Mahkemesi, müşteki avukatlarının Mitsubishi’nin Japonya’nın 1910-1945’de Kore Yarımadası’ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz olarak çalıştırılan işçilere ödenmesine karar verdiği yaklaşık 800 milyon wonun (yaklaşık 4 milyon lira) müsadere ve haciz yoluyla tahsil edilmesi talebini onayladı.

Mitsubishi, Nippon Çelik ve Sumitomo Metal Şirketi’nin ardından bu kararla karşılaşan ikinci Japon şirketi oldu.

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Japon şirketler, 2. Dünya Savaşı sonrasında Japonya ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmelerin ardından 1965’te imzalanan anlaşmayla Güney Kore’ye verilen hibe, bağış ve kredilerin savaş tazminatı niteliğinde olduğunu savunarak tazminat ödemeyi reddediyor.

Bir ülke vatandaşlarını sömürge yönetimi altında zorla çalıştırmasının insanlığa karşı suç olduğunu vurgulayan Güney Kore tarafı ise haksızlığa uğrayanların yargının önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağını savunuyor.

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