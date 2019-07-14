Gürültülü ve gururlu: Make Mama Proud

Artemis Günebakanlı

İstanbul çıkışlı rock grubu Make Mama Proud, bağımsız müzik sahnesini gururlandırıyor. İstanbul’dan yükselen türlü sesin arasında, son aylarda yeni bir ses dikkat çekiyor. Stoner rock, metal ve garage rock etkilerini, kendi adını taşıyan 27 dakikalık ilk albümünde nefis bir karışımla dinleyiciye sunan Make Mama Proud.

Zemini titreten riff’leri ve karanlık hikayelerini İstanbul ve Ankara’nın konser mekanlarında paylaşmaya başladılar bile. Vokal ve bas gitarda Kerem Çınar, gitarda Deniz Yurtdaş, ritim gitarda Ekin Çimren ve davulda Parham A.G. ile hayat bulan Make Mama Proud’un üyeleri henüz 20’li yaşlarının başında olmalarına rağmen, daha ilk albümden ayaklarını yere sapasağlam basmışlar. Gelecekte adlarını çok daha fazla duyacağımız dörtlüyle ilk röportajlarından birini gerçekleştirdik.

>>Make Mama Proud adı kulağımıza ilk defa geçtiğimiz Şubat’ta çıkan Burning Witches single’ıyla çalındı. Bunun öncesinden, bir araya geliş sürecinizden bahsedebilir misiniz?

Make Mama Proud 2018’in temmuz ayında Deniz Yurtdaş’ın faaliyete geçirdiği, hemen ardından Parham A.G. ve Ekin Çimren’in dahil olduğu bir proje ancak tam olarak birbirimizi bulmamız aralık ayına kadar sürdü. Bu süreçte Island, Left-Hand Man, Last Minute Delirium isimli şarkılarımızın ana hatlarını oluşturmuştuk. Aralık ortasında aramıza katılan Kerem Çınar ile kısa sürede birbirimize adapte olduk ve Burning Witches’a son halini verip bağımsız olarak yayımladık.

>>Çocukluğunuzdan beri yoğun olarak müzik dinlediğinizi tahmin ediyorum. Elinize ilk defa enstrüman aldıran, sizi dinleyici kimliğinin dışına çıkıp müziği üreten olmaya iten belirli albümler ya da olaylar var mı?

Deniz: Rock/blues müzikle çok küçükken babam sayesinde tanıştım. İlk dinlediğim parça John Lee Hooker’dan Boom Boom’du ama asıl ben gitarist olacağım dedirten rock ikonları, Jimmy Page ve Slash gibi isimlerdi.

Ekin: Arabada yolculuk ederken babam sürekli Dire Straits kasetleri çalıyordu. Babama kim olduklarını sorduğumda, Mark Knopfler için “müziğe başladığında örnek alman gereken adam” dedi ama gitara başladığımda heavy/thrash metal çalmaya yöneldim.

Kerem: Megadeth frontman’i Dave Mustaine beni çok etkilemişti. Hatta uzunca bir süre Megadeth dışında başka hiçbir şey dinlememiştim. Benim harekete geçmemi sağlayan grup Megadeth idi. Normalde gitar çalıyordum, MMP’ye girene kadar bas gitar ile pek bir yakınlığım yoktu.

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Perham: Green Day sayesinde müzikle tanıştım. Önce davula, daha sonra gitar, vokal ve bas gitara girişmemi sağladılar. Her zaman benim için en önemli grup olarak kalacaklar. Onları 2017’de Londra’da canlı izleyerek çocukluk hayalimi gerçekleştirdim.

>>Müziğinizde 70’lerden itibaren farklı dönemlere ait izlerin yanında, hikaye anlatımı ve atmosferden beslenen bir görsellik de var. Bu görsellik albüm kapağına da yansımış.

Müziğimizi tasarımlar olmadan dinlediğimizde gördüğümüz Make Mama Proud bambaşka bir gruptu ancak Brockkaw’ın çizimleri, grubun gerçek ruhunu bulmasındaki en büyük etken. Brockkaw ile Şubat ayından beri çalışıyoruz ve çizimleri grubun kendi şarkılarına dahi bakışını değiştiren yegâne şey.

>>Albümdeki şarkılar akıl hastalığı, acı, ölüm, savaş, kaybolma hissi gibi temalara sahip. Bunu müzik türünün getirdiği doğal bir durum olarak düşünmek mümkün olsa da aslında hepsi gündelik gerçekliğimizin bir kısmını oluşturuyor. Yaşadığınız coğrafya, müziğinizi ne kadar etkiliyor?

Kolektif çalışmanın bize en büyük katkıları, dört problemli kişiliğin birbiriyle paylaştığı absürt istekleri ve soyutlanmışlığın getirdiği çeşitli duygular oldu. Yaşanan coğrafyanın her şeye etkisi var, yolda nasıl yürüdüğümüze dahi. Sonuçta kimsenin yarınının belli olmadığı bir coğrafyada müzik yapıyoruz.

>>Anneleriniz konserlere geliyor mu?

Annelerimiz çocuklarıyla gurur duyuyor.