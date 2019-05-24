16.2 C
Istanbul
25.05.2019
Anasayfa GÜNCEL 'Güvenceli iş' talebine polis engeli!

‘Güvenceli iş’ talebine polis engeli!

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

KESK’in “Güvenceli İs, Güvenceli Gelecek” talebiyle Çalışma Bakanlığı önünde gerçekleştirmek istediği basın açıklaması polis engeline takıldı. 

KESK üyelerinin TRT Arı Stüdyosu önünden Çalışma Bakanlığına yürüyüşü “Valilik izni yok” gerekçesi ile engellendi. İl dışından gelen yüzlerce KESK üyesinin TRT önüne gelişine izin verilmeyince, katılımcılar Eser Park’ta toplandı.

“KHK’lar gidecek biz kalacağız” sloganı atan KESK üyeleri basın açıklamasının yasaklanmasını alkışlarla protesto ederken, kitle polis ablukasına alındı.

SIKIYÖNETİM ENGELİ

Çevik kuvvet ve TOMA ablukasına alınan KESK üyeleri adına açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, “Güvenceli is talebiyle Bakanlık önünde yapmak istediğiniz eylem polis tarafından engellendi. Sıkıyönetim koşulları altında eylemimizin yasaklanmasını kınıyoruz. Taleplerimizi içeren bir dosyayı Çalışma Bakanlığına ilettik. Talebimiz çok net, bizler güvenceli iş ve güvenceli gelecek istiyoruz” diye konuştu.Gezen, güvenceli gelecek taleplerinin engllenemeyeceğinin altını çizerek, “Mücadelemiz sürecek” dedi. 

POLIS AMİRİNDEN “UÇAN” YUMRUK 

Basın açılması bittikten sonra  “acilen” dağılmaları için anons yapılınca KESK üyeleri  alkışlar ve ıslıklarla protesto etti. Protestonun ardından dağılmak üzere olan kitle, polis amirinin talimatıyla tekrar abluka altına alındı. Bu sırada park eden bir aracın üzerine çıkan polis amirinin, protestoculara yumruk atmaya çalıştığı görüldü.

Polis memurlarının tutarak sakinleştirmeye çalıştığı amir ise tutumunu sürdürdü. Polisin tutumunu protesto eden KESK üyeleri Akdeniz Caddesi üzerinden Necatibey’de bulunan sendika binasına yürüdü.

  • Konu başlıkları:
  • KESK

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,001AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu: İBB’de kibir ve partizanlık üzerine kurulu bir düzen var

birgun.net -
Halkın oylarıyla seçilen ancak YSK tarafından mazbatası alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...
Devamını Oku

Mağluptur bu  yolda galip!

birgun.net -
Yunis AlaçamSüper Lig’de geçen hafta Başakşehir’i yenerek...
Devamını Oku

Erdoğan: Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da esnaf ve sanatkarlar ile bir araya...
Devamını Oku

Endonezya’da Agung Yanardağı’nda patlama

birgun.net -
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Devamını Oku

İptal oyu veren YSK üyesinin eşi AKP aday adayı çıktı

birgun.net -
İBB seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan YSK üyesi İlhan Hanağası'nın eşi Avukat...
Devamını Oku

Selçuk Kozağaçlı’ya ‘Lawyers For Lawyers’ ödülü

birgun.net -
‘Lawyers For Lawyers’ ödülü tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya...
Devamını Oku

BAE casusu olduğu iddia edilen kişi hakkında adli tıp raporu hazırlandı

birgun.net -
BAE casusu olduğu iddiasıyla tutuklanan Zaki Y.M. Hasan’ın intiharına ilişkin Adli Tıp...
Devamını Oku

FFP’de yeni perde: Galatasaray geçti, Fenerbahçe takıldı

birgun.net -
UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu, Fenerbahçe'nin...
Devamını Oku

Roboski katliamında kardeşini kaybeden Encü tutuklandı

birgun.net -
Roboski katliamında kardeşini ve yakınlarını kaybeden Veli Encü ile Kumçatı Belediyesi eski...
Devamını Oku

Fransa’da bombalı paket patladı: Yaralılar var

birgun.net -
Fransa Lyon’un ünlü Bellecour meydanının olduğu bölgede meydana gelen patlamada yaralı sayısı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi