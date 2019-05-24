‘Güvenceli iş’ talebine polis engeli!

KESK’in “Güvenceli İs, Güvenceli Gelecek” talebiyle Çalışma Bakanlığı önünde gerçekleştirmek istediği basın açıklaması polis engeline takıldı.

KESK üyelerinin TRT Arı Stüdyosu önünden Çalışma Bakanlığına yürüyüşü “Valilik izni yok” gerekçesi ile engellendi. İl dışından gelen yüzlerce KESK üyesinin TRT önüne gelişine izin verilmeyince, katılımcılar Eser Park’ta toplandı.

“KHK’lar gidecek biz kalacağız” sloganı atan KESK üyeleri basın açıklamasının yasaklanmasını alkışlarla protesto ederken, kitle polis ablukasına alındı.

SIKIYÖNETİM ENGELİ

Çevik kuvvet ve TOMA ablukasına alınan KESK üyeleri adına açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, “Güvenceli is talebiyle Bakanlık önünde yapmak istediğiniz eylem polis tarafından engellendi. Sıkıyönetim koşulları altında eylemimizin yasaklanmasını kınıyoruz. Taleplerimizi içeren bir dosyayı Çalışma Bakanlığına ilettik. Talebimiz çok net, bizler güvenceli iş ve güvenceli gelecek istiyoruz” diye konuştu.Gezen, güvenceli gelecek taleplerinin engllenemeyeceğinin altını çizerek, “Mücadelemiz sürecek” dedi.

POLIS AMİRİNDEN “UÇAN” YUMRUK

Basın açılması bittikten sonra “acilen” dağılmaları için anons yapılınca KESK üyeleri alkışlar ve ıslıklarla protesto etti. Protestonun ardından dağılmak üzere olan kitle, polis amirinin talimatıyla tekrar abluka altına alındı. Bu sırada park eden bir aracın üzerine çıkan polis amirinin, protestoculara yumruk atmaya çalıştığı görüldü.

Polis memurlarının tutarak sakinleştirmeye çalıştığı amir ise tutumunu sürdürdü. Polisin tutumunu protesto eden KESK üyeleri Akdeniz Caddesi üzerinden Necatibey’de bulunan sendika binasına yürüdü.