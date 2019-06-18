Güvenilir gıdaya herkes erişmeli

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şehmus Alparslan, ‘yerel yönetimler ve gıda’ konulu bir açıklama yaptı. Güvenilir gıdaya erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğunu hatırlatan Alparslan, yerel yönetimlerden şu talepte bulundu:

• Semt pazarları: Semt pazarlarının yeniden kurgulanmasında sebze ve meyve dışında özel muhafaza koşulları gerektiren diğer gıdalar için uygun alanlar oluşturulmalı, pazar yerlerinde soğuk muhafaza ve kapalı sunum koşulları gerektiren gıdalar için uygun donanımlar bulundurulmalıdır.

• Ekmek: Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak özellikle dar gelirli ailelere ekmeği daha ucuza sunma amacı ile yürütülen bu hizmet doğal olarak desteklenmelidir.

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• Gıda bankası: Güvenilir gıdaya erişimin herkesin hakkı olduğu perspektifi doğrultusunda; gıda bankası ve aşevi hizmet alanlarının genişletilmesi ve etkinliğinin arttırılması yerinde olacaktır.

• Su: Su şebekesinin eski kısımlarının yenilenmesi, bina içi sıhhi tesisatın ve su depolarının periyodik olarak kontrollerinin yapılması sağlıklı su tüketiminin sağlanması için önemlidir, yerel yönetimler yetki alanları temelinde toplumun temiz suya erişim hakkını sağlamalıdır.